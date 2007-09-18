طهماسبی به مدال برنز جهان دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دو دیدار رده بندی وزن 84 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که دقایقی پیش درسالن حیدرعلی اف باکو به پایان رسید، سامان طهماسبی موفق شد با شکست کیم کشتی گیر کره جنوبی به مدال برنز این رقابت ها دست یابد.

در این کشتی حساس و سرنوشت ساز، سامان طهماسبی درتایم های اول و سوم و با نتایج 2 بر صفر و یک بر یک (کسب امتیاز دوم) برابر حریف کره ای به برتری دست یافت و تنها تایم دوم را با نتیجه 3 بر صفر به حریف واگذار کرد تا در مجموع با شکست 2 بر یک حریف خود مدال برنز مشترک رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان را از آن خود کند.

روز گذشته هم حمید سوریان یک مدال طلا برای تیم کشتی فرنگی ایران به دست آورده بود و تا دقایقی دیگر قاسم رضایی در وزن 96 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به روی تشک می رود.