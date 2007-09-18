ایران برای منطقه مغرب عربی و شمال آفریقا اهمیت خاصی قائل است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه "منوچهر متکی" وزیرامورخارجه ایران دردیدار "محمد بوطالب" وزیر انرژی مغرب گفت: برای توسعه روابط با مغرب هیچ محدودیتی نداریم.

متکی خاطرنشان کرد: ما پیشرفت، قوت و آبادانی مغرب را پیشرفت، قوت و آبادانی خود تلقی می‌کنیم.

وزیر امورخارجه ایران همچنین با اشاره به دیدارهای متقابل انجام شده، مقامات دو کشور گفت: اراده دو کشور بر تداوم دوستی و افزایش همکاری هااست و دو کشور می‌توانند با شناخت ظرفیت‌های جدید همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی موضوع سرمایه‌گذاری های مشترک را مورد توجه قرار دهند.

متکی در این دیدار ابتکار پادشاه مغرب برای برگزاری نمایشگاه ‪۲۰۱۲‬ طنجه را بسیار ارزشمند و قابل تقدیر توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران از برگزاری این نمایشگاه در مغرب حمایت می‌کند.

وزیر انرژی مغرب نیز در این دیدار هدف از سفرش به تهران را درچارچوب زمینه‌سازی برای نمایشگاه طنجه و پیشبرد، تشویق و تحرک بخشیدن به همکاری های فیمابین دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کرد.

بوطالب افزود: مغرب در راستای روابط دوستانه و برادرانه خود با ایران آماده همکاری در بالاترین سطح با جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر انرژی مغرب در ادامه اظهار امیدواری کرد که برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور بتواند زمینه ساز تحرک جدید در روابط اقتصادی فیمابین گردد.