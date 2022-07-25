حاتمی: مربی خارجی چوب جادویی ندارد که یک دفعه تیم را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حاتمی در خصوص عملکرد ملی‌پوشان در کاپ آسیا اظهار داشت: بازیکنان در حد و اندازه خودشان ظاهر نشدند. با نگاه اجمالی به جدول می‌بینیم که استرالیا خودش را به آسیا تحمیل کرد. اگر ما پشتوانه‌سازی بهتری داشتیم قطعا نتیجه بهتری را کسب می‌کردیم.

وی که با رادیو ورزش گفتگو می کرد ادامه داد: ما نسل جدیدی را نتوانستیم تربیت کنیم. در سال ۲۰۱۷ من مربی این تیم بودم، اسکلت تیم همان است. در آن زمان تیم ایران نائب قهرمان شده بود.

مربی بسکتبال در پاسخ به این سوال که اگر حامد حدادی را از بسکتبال بگیریم چیزی می ماند، گفت: من فکر می‌کنم بله می‌ماند. ما به سایر بازیکنان فرصت ندادیم. کسی که یک دقیقه بازی کرده را با کسی که ۴۰ دقیقه در زمین بوده را یکی می‌دانند. باید بازی‌های تدارکاتی بیشتری را برگزار می‌کردیم. اگر برنامه‌ریزی نکنید نتیجه هم این می‌شود.

حاتمی در مورد تغییر و تحرک در بسکتبال از زمان حضور داوری به عنوان رئیس فدراسیون تصریح کرد: انتخاب‌های غلطی داشتند ولی تمام سعی خود را کردند. برخورد بد فدراسیون باعث کنار رفتن خیلی‌ها شد. در حال حاضر ۱۶ مربی سوپرلیگ داریم و باید به همه فرصت بدهیم. ما میدان رقابت سالم در بسکتبال نداریم.

حاتمی در ادامه بیان کرد: هر مدیری سعی می‌کند با سبک خود نیروهایش را انتخاب کند. من نظرم این است که همین الان هم باید تجدید نظر کنیم. کسانی که می‌توانند کار کنند بیایند. مربی خارجی چوب جادویی ندارد که یک دفعه تیم را تغییر دهد.

این مربی در مورد عملکرد سرمربی فعلی گفت: سال ۲۰۱۷ تیم را جوان کردیم و مجدد سر جای اول خودمان برگشتیم. نکته مهم این است که آینده‌سازی نکردیم. باید برنامه ۵ ساله داشته باشیم. ما استرالیا نیستیم که بتوان ۲۰ تیم را از با بازیکن‌هایش بسازیم.

سرمربی سابق تیم ملی بسکتبال در خاتمه توصیه‌هایی را به فدراسیون اینگونه مطرح کرد: تا جایی که امکان دارد از مربی‌های جوان استفاده کرده که در آینده سکان بسکتبال را دست بگیرند. از تمام ظرفیت بسکتبال بدون حب و بغض استفاده کنیم. از همین بچه‌ها باید بهتر استفاده کرد. آنان بازیکنانی هستند که تیم ژاپن را شکست دادند.