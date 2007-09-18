تمرین پرسپولیس در غیاب 3 بازیکن اصلی برگزار شد / خلیلی و الونگ انفرادی تمرین کردند

به گزارش خبرنگارمهر، تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 15 و به مدت 90 دقیقه در حالی در زمین ورزشگاه نفت برگزار شد که باقری، نوری و نیکبخت در این تمرین شرکت نکردند.

باقری و نوری به علت مصدومیت و نیکبخت با اجازه کادرفنی در این تمرین حضور نداشتند. ضمن اینکه الونگ و خلیلی 45 دقیقه بصورت اختصاصی و 30 دقیقه زیر نظر دکتر زرینه تمرینات خاصی را انجام دادند.

البته پزشک تیم پرسپولیس با اطمینان از حضور خلیلی در دیدار با فجرسپاسی خبر داد ولی الونگ به علت ضعف شدید بدنی و مصدومیت از ناحیه مچ پا این دیدار را هم از دست می دهد.

در ابتدای این تمرین که در حضور بیش از 50 تماشاگر برگزار شد، بازیکنان پرسپولیس ابتدا بدنهای خود را گرم کردند و سپس کارهای تاکتیکی با پاسکاری درحال حرکت آغاز شد. حفظ توپ و پرسینگ و همچنین فوتبال پرفشار در یک چهارم زمین از دیگر بخش های این تمرین بود.

در زمان برگزاری تمرین گروهی، عزیزیان با دروازه بان ها بصورت اختصاصی تمرین کرد و پس از پایان تمرین، واعظی، رودباریان، نصرتی، رضایی و حیدری در گوشه ای از زمین به صورت اختصاصی به تمرین پنالتی و ضربات ایستگاهی پرداختند.

تمرین بعدی تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 10 صبح فردا در زمین چمن ورزشگاه نفت برگزار خواهد شد.