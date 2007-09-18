هفتمین جشنواره شب های شهریور برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم بعد از اجرای شعرخوانی توسط چند شاعر جوان شهرستانی، علیرضا قزوه گفت: کیفیت آثار در هفتمین جشنواره شب های شهریور مطلوب بود. نکته قابل توجه این است که جشنواره شب های شهریور تبدیل به یک جریان جدی شده و خوشحالم که رفته رفته جای خود را در محافل فرهنگی باز کرده است.

وی ادامه داد: در آغاز شکل گیری این جشنواره به دلیل اینکه بودجه از طریق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تامین می شد برخی عقیده داشتند انتخاب شاعران باید حتما مختص تهران باشد اما امروز با اصرارهای فراوان ما شاعران شهرستانی نیز در این جشنواره شرکت دارند.

این شاعر خاطرنشان کرد: در حال حاضر عازم کشور هند هستم و مسئولیت های اجرایی کمتری را پذیرفته ام. شاید به این خاطر که مایل هستم با ادبیات سایر کشورها نیز آشنایی داشته باشم؛ در واقع فرهنگ و ادبیات زمانی می تواند استمرار داشته باشد که در تبادل و تعامل با سایر کشورها باشد درغیر این صورت با بستن درهای فرهنگ به روی کشورهای دیگر تمدن چند هزارساله مان را به دست افراد غیر متخصص سپرده ایم؛ در حالی که خود به خوبی می توانیم در پررنگ کردن آن و شناسایی جنبه های پنهان آن به دیگر کشورها نقش عمده ای داشته باشیم .

قزوه در ادامه افزود: من امید دارم فضای فرهنگی ایران همواره دارای ویژگی صمیمت باشد تا فارغ از هر جناح بندی در کنار یکدیگر به ارائه اثر بپردازیم. امروز به فرهنگ توجه می شود و اهمیت آن را به وضوح می توان مشاهده کرد. اگر این فضای صمیمانه در فرهنگ ما تبلور و انعکاس یابد مسلما شاهد درخشش بیشتری در این حیطه خواهیم بود.

سپس عبدالجبار کاکایی دبیر هفتمین جشنواره شب های شهریور با بیان اینکه این جشنواره فرصت تجربه کردن و آزمون و خطا به شاعران جوان را می دهد، گفت: کیفیت آثار ارسال شده در این جشنواره به ما ثابت کرد که اشعار به تدریج از افراط در محتواگرایی و ساختارگرایی به نقطه اعتدال رسیده است.

وی اضافه کرد: توجه ویژه به موضوعات آزاد و طیف های مختلف مولفه های مهم این جشنواره را تشکیل داده اند.

در ادامه برنامه، محمد علی بهمنی نیز نسبت به برگزاری این جشنواره ابراز خرسندی کرد و گفت: برای من هیچ چیز لذت بخش تر از خوانش اشعار شاعران جوان نبوده است و من امیدوارم این جریان بالنده همواره در شعر ما ادامه داشته باشد.

سپس شاعران برگزیده در چهار قسمت شعر کلاسیک و شعر نو در دو بخش موضوعی مورد تقدیر قرار گرفتند. براین اساس، عالیه محرابی از یزد و سودابه مهیجی از تهران شاعران کلاسیک بخش ویژه، سید حمید برقعی از قم، محمود حبیبی کسبی از تهران، علیرضا رجب علیزاده از کاشان، صالح سجادی از تبریز، پیمان سلیمانی از کرمانشاه، غلامرضا سلیمانی از تهران، فریبا صفری نژاد از اصفهان و وحید طلعت از آذربایجان غربی شاعران برگزیده کلاسیک بخش آزاد معرفی شدند.

همچنین لیلا کردبچه و مینا مومنی پور از تهران در بخش ویژه شعر نو و محمدحسین ابراهیمی از سیرجان، مجید استیری از تهران، سید رسول پیره از لرستان، محسن رضوان از تهران، مجید سعد آبادی از تهران، محمد جواد سلطانی از شهر ری، سمانه عابدینی از تهران و ابراهیم عادل نیا از اردبیل به عنوان شاعران منتخب در شعر نو در بخش آزاد معرفی شدند.

گفتنی است محمد علی بهمنی، سعید بیابانکی، سعید صادقی پناه، فاضل نظری، قربان ولیی داوران بخش کلاسیک و حمیدرضا شکارسری، مصطفی علی پور، مهرنوش قربانعلی، سید احمد میراحسان و سید علی میرباذل داوران بخش نیمایی جشنواره شعر شب های شهریور را تشکیل داده بودند.