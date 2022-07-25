شناسایی بیش از ۱۰ هزار مورد تخلف صنفی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش مرادی صبح دوشنبه اظهار کرد: در ۴ ماه اول امسال بیشترین تخلفات صنفی محرز شده در بخش مواد خوراکی با یک هزار و ۵۱۰ مورد عنوان تخلف صنفی به ارزش ۱,۰۳۷ میلیارد ریال بوده است.

وی با تاکید بر تداوم برنامه‌های نظارتی معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت البرز بر صنوف مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده‌های متشکله این مدت بالغ بر یک هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال بوده است.

مرادی تصریح کرد: از شهروندان عزیز البرزی تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت، امتناع از عرضه و…، مراتب را با شماره تلفن گویای ۱۲۴ طرح نمایند تا بررسی‌های لازم در این زمینه انجام پذیرید.