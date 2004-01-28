حضور غير قانوني دو فيلم در بخش رقابتي "فيلمهاي اول و دوم"

به گزارش خبر نگار سينمايي "مهر"، بنا بر مقررات جشنواره فيلم فجر كه در تاريخ دهم آذرماه منتشر شد، فيلمهايي حق حضور در اين بخش را دارند كه از بين آثار نخست و دوم فيلمسازان بخشهاي مسابقه فيلمهاي بلند، مسابقه فيلمهاي كوتاه داستاني، مسابقه آثار مستند و فيلمهاي بخش ميهمان انتخاب شوند.

با اين وجود دو فيلم "دانه هاي ريز برف" به كارگرداني عليرضا اميني و "جايي ديگر" به كارگرداني مهدي كرم پور، در حالي نامشان در فهرست بخش "فيلمهاي اول و دوم" به چشم مي خورد كه در هيچ يك از بخشهاي ذكر شده حضور ندارند و تنها نامشان در بخش بين المللي "جشنواره جشنواره ها" ذكر شده است.

بخش "جشنواره جشنواره ها" برخلاف بخشهاي رسمي ذكر شده در بند مقررات فوق، بخشي جنبي است كه حتي بر اساس مقررات در ميان بخشهاي مربوط به سينماي ايران نيز قرار ندارد، درست مثل اين كه فيلمي از بخش نمايشهاي ويژه بين المللي دربخش "فيلمهاي اول و دوم" حضور يابد.

بنا بر مقررات يا بايد اين دو فيلم از فهرست بخش فيلمهاي اول و دوم حذف شوند و يا به بخشهاي مسابقه سينماي ايران و يا ميهمان جشنواره افزوده شوند.

اين نخستين بار نيست كه مسؤولان جشنواره فيلم فجر از مقررات خود تخطي مي كنند و از همان ابتدا بارها زمانهاي تعيين شده براي پذيرش فيلمها، نقض شده است.

به علاوه بر خلاف صراحت مقررات كه مي گويد "شخصيتهايي كه در تهيه يا توزيع فيلمهاي مسابقه سهمي داشته باشند، نمي توانند در گروه داوري شركت كنند"، محمد داوودي، مدير فيلمبرداري "اشك سرما" از فيلمهاي بخش مسابقه، داور بخش مسابقه سينماي ايران شده است.

تا لحظه انتشار اين مطلب مسؤولان جشنواره حاضر به پاسخ گويي در اين باره نشدند و با اين وجود پيگيري هاي خبرنگار سينمايي "مهر" ادامه دارد.

