شناسایی و دستگیری شبکه‌ سازمان یافته‌ جعل و فساد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری شبکه‌ی بزرگ و سازمان یافته‌ی جعل و فساد اقتصادی خبر داد.

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

با تلاش‌های شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی گسترده‌ی سربازان گمنام امام زمان (عج)، شبکه‌ی بزرگ و سازمان یافته‌ی جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و کلیّه‌ی اعضای آن دستگیر شدند.

این باند ۱۳۹ نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند.

متهمین مورد بحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه‌ی پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به‌رغم بکارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پی‌گیری‌های هوشمندانه، فشرده و چند ماهه‌ی اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه‌ی متهمین در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

وزارت اطلاعات قطعاً شیوه‌ها و سرنخ‌های کشف شده در این پرونده را در ره‌گیری فعالیت باندهایِ مشابهِ احتمالی مورد استفاده قرار داده و در شناسایی و برخورد با چنین باندهایی از پای نخواهد نشست و برخورد قاطع خواهد کرد.