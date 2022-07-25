به گزارش خبرنگار مهر، موضوع استفاده از آلات موسیقی و پخش موسیقی به جای مداحی در آرامستان های شهر قزوین از موضوعاتی بوده که باعث ایجاد نارضایتی در شهر شده بود.

با پیگیری‌های خبرگزاری مهر و همراهی تبلیغات اسلامی و سازمان آرامستان ها مدتی است پخش موسیقی در آرامستان ها ممنوع شده و حال محمدرضا فطری از مداحان برجسته قزوینی در این مسیر پیش‌قدم شده و موسیقی را از برنامه خود در آرامستان ها حذف کرده است.

این مداح اهل بیت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پخش موسیقی در آرامستان‌ها اظهار کرد: پخش موسیقی و نماهنگ‌های مختلف در آرامستان‌ها برگرفته از فرهنگ بیگانه غربی است که وارد فرهنگ ایرانی و اسلامی ما شده و متأسفانه آرام آرام در حال توسعه است به گونه‌ای که فضای آرامستان و ذائقه مردم را تغییر می‌دهد.

مداح استان قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه این فرهنگ با فرهنگ ما بیگانه بود و آرامش و فضای معنوی آرامستان را مختل می‌کرد و این امر سبب ناراحتی و نارضایتی مردم، خانواده شهدا، بزرگان شهر و مداحان شده بود تصمیم گرفتیم به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کنیم.

وی گفت: در این راستا جلسات متعددی با صاحب نفسان و بزرگان این عرصه گذاشته شد و طی تصمیم‌گیری‌ها بنا شد تا پخش هرگونه موسیقی در قالب فلش یا پخش زنده در آرامستان ممنوع شده و شکل سنتی عزاداری به آرامستان بازگردد.

فطری تصریح کرد: آنچه که از گذشته و اهل بیت در خصوص سبک عزاداری ترحیم مطرح شده بود قرائت قرآن و ذکر مصیبت اهل بیت بود چنانچه حضرت زهرا (س) در وصیتی از امیرالمومنین (ع) می‌خواهند که از شب تا صبح بر مزار ایشان قرآن بخوانند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر روایات متعددی وجود دارد که تلاوت قرآن و ذکر نام سیدالشهدا سبب آرامش برای متوفی و خانواده آن می‌شود چراکه امام حسین (ع) سفینه نجات است و نام و یاد ایشان همواره تسکین دهنده قلب است.

این ترحیم خوان عنوان کرد: آرامستان محلی معنوی است که انسان را به یاد آخرت و اعمال خود می‌اندازد که این فراینده و ایجاد تلنگر سبب می‌شود تا انسان نسبت به انجام امورات دنیوی بااحتیاط تر عمل کرده و همواره مراقبت اعمال خود باشد که متأسفانه با ورود فرهنگ بیگانه موسیقی آرامستان از این فضا فاصله گرفته بود که ما تلاش کردیم تا بار دیگر فضای معنوی را به آرامستان‌ها بازگردانیم.

وی در پایان گفت: از همکاران و فعالین این عرصه به ویژه جوانان تازه کار می‌خواهم در حفظ فضا معنوی و رسالت مداحی ترحیم خوانی کوشا باشند و حتی بنا به درخواست خانواده متوفی از پخش موسیقی در این فضا خود داری کنند.