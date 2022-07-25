روند کرونا در مرکزی صعودی است/ ضرورت تزریق دُز یادآور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالیان اظهار کرد: با توجه به روند افزایشی مبتلایان به کرونا برای جلوگیری از این اروند باید شهروندان نسبت به تزریق دز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند.

وی افزود: در نقشه جدید رنگ بندی شهرهای کشور، رنگ آبی از نقشه استان حذف شده و هریک از رنگهای قرمز، نارنجی و زرد چهار شهرستان را در بر گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی عنوان کرد: در این نقشه شهرستان‌های اراک، آشتیان، دلیجان و محلات در وضعیت قرمز یا بسیار پرخطر، ساوه، شازند تفرش و خنداب در وضعیت نارنجی یا پرخطر و خمین زرندیه، فراهان و کمیجان در وضعیت زرد یا نسبتاً پرخطر قرار دارند.

جمالیان تصریح کرد: بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی در چهار روز اخیر ۳۸۱ مورد ابتلاء، ۹۱ مورد بستری و یک مورد فوت بر اثر کرونا در استان ثبت شده است.