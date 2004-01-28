اجراي آواز " كل صبح " منحصر به يك نفر نيست

فرهاد فخرالديني ، درگفت وگو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن اعلام اين مطلب افزود : دركارهنر، نمي توان انحصاري قايل شد و هرنتيجه بهتري كه درشاخه هاي مختلف هنري حاصل مي شود ، بايد درجهت ارايه به مردم وجامعه به كار بيايد.

وي درمورد ادعاي صديق تعريف مبني بر حقوق اثر " كل صبح " كه در تيتراژ سريال امام علي (ع) پخش شده است گفت: " تعريف " درازاي اجراي آن اثردستمزد گرفته وحقوق معنوي اثرمتعلق به ايشان نيست.

رهبراركسترموسيقي ملي درخصوص اجراي صحنه اي اين اثرگفت : هيچ محدوديتي براي اجراي آواز " كل صبح " براي آقاي تعريف وجود نداشته وهرزمان كه ايشان راغب باشند اركستر آمادگي اجراي اين اثر را با آواز" تعريف " دارد.

فخرالديني درخصوص انتقاد تعريف درمورد اجراي آواز " كل صبح " توسط خوانندهاي ديگر گفت : ما هيچ قانوني نداريم كه يك اثر را تا ابدالدهرفقط يك خواننده بخواند ، خود ايشان نيزتا به حال ، آثاري را كه ديگرخوانندگان خوانده اند ، اجرا كرده است.

وي درادامه افزود : اصلا اين همه بازسازي ها كه صورت مي گيرد براي چيست ؟!

وي درادامه افزود : نتيجه كارمهم است وهمه هنرمندان درتلاشند تا يك اثررا به بهترين كيفيت اجرا وبه مردم ارايه بدهند.

اركستر موسيقي ملي درنوزدهمين جشنواره موسيقي فجرباخوانندگي عليرضا قرباني وعبدالحسين مختاباد به اجراي برنامه مي پردازد.