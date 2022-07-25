اجرای ۱۲۹۰ هکتار پروژه مدیریت رواناب در قاین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، احمد گلی گفت: پروژه مدیریت کنترل رواناب در سطح هزار ۲۹۰ هکتار از اراضی بیابانی شهرستان قاین اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این پروژه با اعتبار شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال با هدف مدیریت هرزآب‌های سطحی در مناطق شیبدار اجرا شد که ۹۰ خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

گلی ادامه داد: عامل عمده فرسایش و تخریب خاک در مناطق خشک و نیمه خشک فرسایش بادی بوده که برای کاهش فرسایش بادی باید با روش اجرای عملیات بیومکانیکی با عامل فرسایش مقابله کرد.

وی اظهار کرد: اجرای پروژه مدیریت هرز آب و کنترل رواناب در اراضی فاقد پوشش گیاهی یکی از راه‌های مناسب و سازگار با اقلیم مناطق خشک بوده که دارای باران‌های سیلابی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قاین افزود: هدف اصلی از اجرای چنین پروژه‌هایی، کاهش سرعت رواناب‌های سطحی و افزایش نفوذپذیری خاک، احیا و توسعه پوشش گیاهی و تخریب خاک است.