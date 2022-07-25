پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از امروز تا اواخر وقت، سرعت وزش بادهای شمالی در مناطق شمالی و مرکزی استان افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: از فردا با تغییر جهت جریانات به سمت جنوبی و تداوم وزش آن تا پایان هفته، سواحل استان در برخی ساعات مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده در برخی از ساعات به صورت پراکنده در سطح استان بخصوص نواحی جنوبی، مناطق شرقی و مرتفع استان، وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت رعدوبرق، رگبار پراکنده باران، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ، وزش تندباد لحظه‌ای و ایجاد گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و امروز در برخی مناطق شمالی و مرکزی استان همراه با گردوخاک و فردا افزایش ابر و در مناطق جنوبی مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز تا اواخر وقت در مناطق شمالی و مرکزی ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهش وزش باد از فردا به تدریج جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.