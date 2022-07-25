احتمال بارندگی شدید/ دریچه پایین سد جگین جاسک باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار داشت: ساکنان روستاهای پایین دست سد جگین در شهرستان جاسک از رفتن به حاشیه رودخانه و تردد غیر ضرور تا پایان بارندگی ها و اتمام روان آب های این سد خودداری کنند.

وی ادامه داد: همچنین ترددهای غیر ضروری در مسیر لیردف که پایین دست سد جگین واقع شده انجام نشود و افراد از قرار گیری در مسیر مسیل ها خودداری کنند.

وی در خصوص سد استقلال میناب هم گفت: بنا شده بعد از ظهر دوشنبه دریچه‌های این سد هم باز شود تا حجم ذخیره برای کنترل سیلاب ورودی داشته باشد، همچنین لایروبی مسیر رودخانه میناب هم درحال انجام بوده و دیوارهای حفاظتی ایجاد شده و همچنان اینگونه فعالیت ها درحال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: اهالی روستاهای پایین دست سد استقلال میناب هم آمادگی صددرصد برای بارش های پیش بینی شده داشته باشند و از فرماندار خواسته شده اطلاع رسانی و اقدام های مورد نیاز را انجام دهد.

حسن‌زاده گفت: افراد از رفتن به ارتفاع‌ها، قرارگیری در حاشیه رودخانه های دائمی و فصلی و همچنین ترددهای غیر ضروری در سطح شهرها و جاده ها خودداری کنند.

وی گفت: احتمال آبگرفتگی معابر در سطح شهر بندرعباس هم وجود دارد که از شهروندان و مسافران تقاضا داریم ترددهای غیر ضروری نداشته باشند. این استان در حالت آماده باش کامل بوده و فرمانداران و بخشداران و دهیاران برای شرایط اضطراری آماده شده‌اند.

سد جگین در استان هرمزگان و در ۱۰۷ کیلومتری شمال شرقی بندر جاسک واقع شده که رودخانه جگین از دامنه جنوبی کوه‌های بشاگرد سرچشمه گرفته و پس از عبور از تنگه دهنه مرنگ و پیوستن به سرشاخه عمده دیگری به نام شریفی به دریای عمان منتهی می شود.

مطالعات اولیه این طرح در سال ۱۳۶۰ توسط دفتر فنی آب وزارت نیروی انجام شده و مراحل بعدی آن توسط شرکت مهاب قدس و هزینه اجرا توسط بانگ بانک توسعه اسلامی تامین شد. در این مرحله کارفرمای طرح آب منطقه هرمزگان بود.

سد میناب یا سد استقلال در نزدیکی شهر میناب واقع شده و مطالعات اولیه آن از سال ۱۳۴۴ شروع و در سال ۱۳۵۳ عملیات اجرایی آن آغاز شد و در سال ۱۳۶۲ بهره‌برداری از این سد آغاز شد.