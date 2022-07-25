آتشپاد سوم منصور میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از پیدا شدن جسد یکی از کارگران محبوس شده زیر آوار چاه در این شهر خبر داد.

وی عنوان کرد: تلاش برای پیدا کردن کارگر دیگر که زیر آوار محبوس شده ادامه دارد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه این دو کارگر تقریباً دو تا سه متری با یکدیگر فاصله داشته‌اند افزود: در حال پیدا کردن کارگر دیگر هستیم، احتمالاً عملیات پیدا کردن این کارگر نیز یک تا ۱.۵ ساعت دیگر طول بکشد.

بنا بر این گزارش، ظهر امروز دو کارگر افغان یک شرکت حفاری در منطقه «میان گلال» خرم آباد در حال حفاری بوده‌اند که حین انجام کار به علت ریزش آوار، زیر آوار محبوس می‌شوند.