اوج تجلی توان و اراده نیروهای مسلح در 31 شهریور ماه

سردارعلیرضا تنگسیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: 31 شهریورامسال شاهد به نمایش درآمدن پاره ای از توانمندیهای نیروهای مسلح کشورمان در قالب سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و بسیج خواهیم بود.

وی افزود: در بندرعباس نیز تمامی یگانهای نظامی در قالب یگانهای نمونه با اجرای رژه و ادای احترام به آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب، بار دیگر گوشه ای از آخرین توانمندیها و سلاح های جدید رزم خود را به معرض دید عموم خواهند نهاد.

سردار تنگسیری خاطر نشان کرد: سپاه آماده است تا در برابر هرگونه تجاوز قاطعانه و محکم ایستادگی کند و چنان مشت محکمی را در دهان متجاوز بکوبد که وی را از انجام هر اقدامی عاجز گرداند.

منطقه یکم دریایی سپاه حدود آبهای ساحلی استان هرمزگان و تنگه استراتژیک هرمز را فرماندهی و راهبری نظامی می کند.