  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

اوج تجلی توان و اراده نیروهای مسلح در 31 شهریور ماه

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه یکم دریایی سپاه گفت: بار دیگر ملت ایران، شاهد به نمایش درآمدن توان نظامی فرزندان خود در نیروهای مسلح به مناسبت آغاز جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان خواهند بود.

سردارعلیرضا تنگسیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: 31 شهریورامسال شاهد به نمایش درآمدن پاره ای از توانمندیهای نیروهای مسلح کشورمان در قالب سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و بسیج خواهیم بود.

وی افزود: در بندرعباس نیز تمامی یگانهای نظامی در قالب یگانهای نمونه با اجرای رژه و ادای احترام به آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب، بار دیگر گوشه ای از آخرین توانمندیها و سلاح های جدید رزم خود را به معرض دید عموم خواهند نهاد.

سردار تنگسیری خاطر نشان کرد: سپاه آماده است تا در برابر هرگونه تجاوز قاطعانه و محکم ایستادگی کند و چنان مشت محکمی را در دهان متجاوز بکوبد که وی را از انجام هر اقدامی عاجز گرداند.

منطقه یکم دریایی سپاه حدود آبهای ساحلی استان هرمزگان و تنگه استراتژیک هرمز را فرماندهی و راهبری نظامی می کند.  

کد خبر 554748

