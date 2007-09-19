به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور روز سه شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به نمایندگان ملت ارائه کرد.

وی در آغاز سخنان خود پس از تبریک ماه مبارک رمضان به نمایندگان ملت، این ماه را دریچه ای به سوی نور وکمال و پرواز به سوی ملکوت و خدا دانست.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه برنامه چهارم توسعه از سال 84 آغاز شده افزود: این دولت رسما از 4 شهریور 84، مسئولیت اداره کشور و پیشبرد برنامه را عهده دار شد و طبیعی است که در دوران انتخابات و انتقال امور، مسائل کشور با وقفه و کاهش سرعت مواجه می گردد.

رئیس جمهور ادامه داد: طبیعی است که چشم انداز به خودی خود نمی تواند موضوع عمل باشد یا عملیاتی باشد؛ چشم انداز افق نگاه است و برای رسیدن به قله های آن نیازمند برنامه های عملیاتی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس تمام برنامه هایشان را در قالب چشم انداز و برای تدوین برنامه های عملیاتی سازماندهی می کنند گفت: مشاهده شده که برخی مفهوم چشم انداز و برنامه را با یکدیگر خلط کرده و چشم انداز را برنامه عملیاتی تصور می کنند که در واقع این گونه نیست و برنامه ها راه رسیدن به اهداف چشم انداز است.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ قانونی همه ما موظف هستیم که با نگاه به چشم انداز و بر اساس قوانین مصوب حرکت نماییم.

رئیس جمهوردر ادامه افزود: تحقق تمام احکام برنامه با منابعی که در اختیار ما قرار دارد امکان پذیر نیست و تلاش ما و شما این است که به گونه ای برنامه ریزی نماییم که حداکثر نتیجه در جهت نیل به اهداف چشم انداز را به دست آوریم.

وی با اشاره به سیاست های راهبردی مندرج به برنامه چهارم توسعه گفت: از مهمترین سیاستهای راهبردی در این برنامه افزایش ثروت ملی است و تمام سازوکارهای ما باید در خدمت این بخش و تحقق اهداف آن قرار گیرد.

احمدی نژاد ادامه داد: سیاست ثابت دستگاه اجرایی و مجلس شورای اسلامی نیز باید با توجه به اینکه ایران کشوری ثروتمند است در جهت افزایش ثروت های ملی قرار گیرد.

رئیس جمهور عدالت اجتماعی و توزیع مناسب فرصت ها، همچنین حمایت از بخش تعاون و گسترش این بخش به همراه کاهش سرعت سرمایه گذاری دولتی و دادن فرصت به مردم و ساختن کشور از این طریق را از دیگر سیاست های قطعی در بخش سیاستهای راهبردی عنوان کرد.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای سلامت جامعه در بخش های مختلف، توسعه بخش بیمه، گسترش نظام تامین اجتماعی، کاهش هزینه های دولت به خصوص هزینه های مصرفی و کم کردن فاصله های مناطق مختلف کشور را از دیگر سیاستهای قطعی دولت دراین زمینه بر شمرد.

احمدی نژاد همچنین تقویت نقاط مرزی، تقویت همبستگی ملی و وحدت ملی را از دیگر سیاستهای قطعی دولت دانست و در بخش خارجی بر گسترش روابط اثر گذار و فعال ایران در منطقه جهان اسلام و سطح بین المللی تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین گفت: یکی دیگر از مهمترین سیاستهای ما در بخش اجرایی تمرکز زدایی و واگذاری امور به استانها و تقویت اختیارات آنها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار رشد اقتصادی کشور طی سالهای اخیر اظهار داشت: در حال حاضر رشد اقتصادی ما با اهداف مندرج در برنامه فاصله دارد اما 81 درصد اهداف در این خصوص محقق شده است.

احمدی نژاد همچنین از بهبود وضعیت بخش های مختلف خدمات، اقتصادی، رفاه اجتماعی و توزیع درآمد در سال 84 نسبت به سال 83 خبر داد.

شاخص‌های رفاه ملی و امید به زندگی رشد داشته است

رئیس جمهور در ادامه ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه به مجلس، از رشد مناسب و بهبود عمده شاخص‌های آن از جمله رفاه ملی و امید به زندگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ادامه ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه به مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود شاخص های رفاه ملی در این برنامه اظهار داشت: شاخص رفاه ملی در برنامه چهارم 5/6 درصد افزایش یافت و نرخ مشارکت و بهره وری نیروی انسانی از 8/40 درصد در سال 83 به 3/41 درصد در سال 84 رسید که از اهداف برنامه جلوتر هم رفت.

وی با اشاره به نرخ مشارکت زنان آن را به جلو توصیف کرد و گفت: مشارکت زنان در سال 83 از 4/16 درصد به 1/17 درصد رسید و فاصله موجود بین نرخ مشارکت زنان و مردان کاهش پیدا کرد.

احمدی نژاد در مورد نرخ بیکاری در برنامه چهارم گفت: آمار بیکاری از 4/12 درصد در سال 83 به 5/11 درصد در سال 84 رسید که از اهداف برنامه جلوتر بود ، این در حالی است که ما با افزایش نقدینگی هم مواجه بودیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: رشد نقدینگی 3/36 درصد که در 3/10 درصد بیش از مقدار مورد نظر برنامه است.

وی در بخش دیگری از این گزارش گفت: در سال 84 علی رغم رشد نقدینگی با کاهش تورم روبه رو بودیم و نرخ تورم از 2/15 درصد در سال 83 به 1/12 درصد در سال 84 کاهش پیدا می کند.

احمدی نژاد با اشاره به نرخ تجارت خارجی و واردات کالا در سالهای اجرای برنامه چهارم گفت: واردات کالا در سال 83 نسبت به سال 84 3/7 درصد رشد دارد اما در صورتی که صادرات غیر نفتی 131 درصد رشد دارد که بسیار بالاتر از هدف برنامه است .

رئیس جمهور اصلاح شاخص های بودجه نویسی را یکی از اهداف اصلی برنامه چهارم توصیف کرد و گفت: اعتبار تملک دارایی های مالی از 6/9 درصد در سال 83 به 3/4 درصد در سال 84 کاهش پیدا می کند و در آمدهای مالی و اعتبارات هزینه ای از 2/39 درصد در سال 83 به 9/44 درصد در سال 84 افزایش پیدا کرد، ضمن اینکه بودجه عمومی رشد 49 درصد را تجربه کرد.

وی رشد درآمدهای مالیاتی از 6/29 درصد به 4/59 درصد در سال 84 را یکی دیگر از موفقیت های اجرای برنامه چهارم توصیف کرد.

احمدی نژاد با اشاره به اعتبارات استانی در سهم بودجه کشور گفت: اعتبارات استانی 47 درصد رشد پیدا کرد و 81 درصد پروژه های استانی در موعد مقرر در سال 84 به بهره برداری رسید. همچنین در سال 84 حدود 900 میلیارد تومان بابت بخشی از مطالبات کارمندان دولت پرداخت شد و 570 میلیارد تومان هم با مصوبه مجلس برای یارانه گندم پرداخت شد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خویش به شاخص امید به زندگی در کشورمان اشاره کرد و گفت: شاخص امید به زندگی 1/6 درصد اضافه شد که بدین ترتیب 98 درصد اهداف برنامه تحقق یافته است ، همچنین 3/65 درصد از ساخت پایگاه های بهداشتی محقق شده است و پایگاه های اورژانس در سراسر کشور 50 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به توسعه حمل و نقل ریلی در کشور گفت: 60 درصد اهداف برنامه در این زمینه اجرا محقق شده است.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به بخش محیط زیست از افزایش مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست تا سقف 98 درصد یاد کرد و گفت: انجام استانداردهای محیط زیستی پروژه ها تا 90 درصد اهداف برنامه محقق شده است.

رئیس جمهور گفت: در طول اجرای برنامه چهارم 90 میلیون لیتر مکعب به ظرفیت سدهای کشور اضافه شد و حدود 292 میلیون متر مکعب آب برای مصارف شرب و صنعتی تامین شد.

وی همچنین خبر از ساخت 509 کیلومتر بزرگراه و حدود 3 هزار کیلومتر انواع راه روستایی در طول اجرای برنامه چهارم توسعه خبر داد.

اتکا به توان و اقتدار ملی راه را برای پیشرفت ما در عرصه‌های مختلف در دنیا باز می‌کند

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اعتماد به توانمندی ملت ایران و تقویت همبستگی ملی، گفت: باید توان پایان ناپذیر ملت ایران در تمامی امور جاری گردد چرا که اتکا به اقتدار حقیقی ملی عرصه‌های مختلف در دنیا را برای ما باز می‌کند و فرصت‌های نامحدودی برای اثرگذاری در جهان در اختیار ملت ایران قرار می‌دهد و این بهترین فرصت برای صیانت از منافع ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملکرد گزارش برنامه چهارم توسعه در مجلس شورای اسلامی، از افزایش ظرفیت بنادر کشور به 117 میلیون تن خبر داد و گفت: این میزان دو میلیون تن بالاتر از اهداف برنامه است.

وی با اشاره به رشد مسائل مرتبط با آموزش و پرورش افزود: سهم دختران در آموزش و پرورش از 42/48 به 53/48 درصد افزایش یافته و علاوه بر آن تراکم دانش آموز و نسبت دانش آموز و معلم کاهش یافته و همچنین سهم دانش آموزان غیر انتفاعی از کل دانش آموزان افزایش یافته است.

رئیس جمهور با اشاره به رشد کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: در این عرصه پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی 8/2 رشد داشته و این یعنی تحقق 95 درصدی برنامه توسعه در این عرصه و علاوه بر آن 4/54 درصد به اهداف در زمینه دسترسی به پنهای باند محقق شده است.

احمدی نژاد درباره رشد کشور در عرصه بازرگانی داخلی افزود: 15 میلیون نفر در 8 استان محروم کشور با توزیع کالابرگ های جداگانه تحت پوشش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: سهمیه شیر رایگان مدارس به 150 هزار تن رسید؛ در عرصه رشد کالاهای اساسی 23 درصد رشد داشتیم و یارانه خدمات عمومی نیز به 6/9 درصد افزایش یافت.

رئیس جمهور همچنین گفت: ظرفیت ذخیره سازی گندم 62 درصد شد که نسبت به گذشته رشد کرده و رایانه تولیدی به 28 درصد و رایانه های مصرفی به 68 درصد افزایش یافتند و علاوه بر این صادرات بخش تعاون نیز 91 درصد اهداف برنامه را محقق کرده است.

احمدی نژاد درباره تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش فرهنگ و هنر اظهار داشت: 11 هزار عنوان کتاب منتشر شده بیش از اهداف برنامه است و نشریات ما نیز از تعداد گذشته به 68 نسخه برای هر 1000 نفر رسیده و همچنین نشریات محلی ما نیز به 664 عنوان رسیده که همه این اعداد بیش از اهداف برنامه است.

وی درباره بخش انرژی نیز افزود: ذخایر قابل استحصال نفت ما به 27/136 میلیارد بشکه افزایش یافته که نسبت به سال گذشته 3 درصد رشد داشته است.

رئیس جمهور با اعلام اینکه ارزیابی کامل دولت در تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در قالب گزارشی جزئی به زودی منتشر و در اختیار ملت و نمایندگان آنها قرار خواهد گرفت بر لزوم تعامل نزدیک و همدلی مجلس شورای اسلامی با دولت تاکید کرد.

احمدی نژاد گفت: کارهایی که در سال 84 انجام شد حاصل تعامل خوب دولت و مجلس در فضایی بسیار صمیمی و همکاری بسیار نزدیک با عزم راسخ برای پیشبرد کشور و خدمت به ملت بود.

وی ادامه داد: در سال گذشته علیرغم اینکه دولت کمتر از 7 ماه مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشت اما دستاوردهای برنامه بسیار درخشان و افتخار آمیز بود که حاصل تعامل مذکور به حساب آمده و ما امروز هم نیازمند چنین تعاملی با مجلس هستیم.

رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری نسبت به ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس پیش از زمان مقرر جهت کمک به نمایندگان برای بررسی این لایحه خاطر نشان کرد: در جزئیات لایحه بودجه نیز تحقق اهداف برنامه به صورت درخشان قابل مشاهده است.

احمدی نژاد در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: از مهمترین موضوعاتی که باید همواره مد نظر همه باشد اعتماد به توانمندی ملت ایران و تقویت همبستگی ملی است.

وی تصریح کرد: باید توان پایان ناپذیر ملت ایران برای سازندگی و رشد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور تقویت و در تمامی امور جاری گردد.

رئیس جمهور افزود: می بینیم که اتکا به اقتدار حقیقی ملی در عرصه های مختلف راه را دردنیا برای ما باز می کند و فرصت های نا محدودی برای اثر گذاری در جهان در اختیار ملت ایران قرار می دهد و این بهترین فرصت برای صیانت از منافع ملی است.

احمدی نژاد همچنین بر لزوم حفظ و تقویت فضای آرمانی و انقلابی کشور و انتقال آن به نسل های آینده تاکید کرد.

وی در پایان از حمایت های قبلی مجلس هفتم از دولت تقدیر کرد و گفت: اساس تمام برنامه های کشور باید عدالت باشد.