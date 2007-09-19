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۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۲۴

آیسیسکو از مرمت دستنوشته‌های تاریخی مسجدالاقصی حمایت می کند

آیسیسکو از مرمت دستنوشته‌های تاریخی مسجدالاقصی حمایت می کند

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) ممانعت رژیم اشغالگر اسرائیل از ترمیم دستنوشته‌های اسلامی مسجدالاقصی را محکوم و حمایت خود را از ترمیم این نسخ خطی اسلامی اعلام کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات (وام)، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) در بیانیه ای اقدام اخیر رژیم اشغالگر اسرائیل از ورود مواد شیمیایی لازم، تجهیزات مختلف و دستگاههای تخصصی برای ترمیم این دستنوشته ها و نگهداری آنها را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل سعی دارد تا دستنوشته های اسلامی را با هدف تعرض به هویت اسلامی و عربی مسلمانان در قدس از بین ببرد.

این سازمان در ادامه اعلام کرد: این عمل با قوانین بین المللی در تعارض است و از سیاست نژادپرستانه اسرائیل پرده بر می دارد که سعی در یهودی سازی  قدس و تعرض به میراث تمدن اسلامی دارد.

پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو به سرعت نامه ای به کوئیچیرو ماتسورا دبیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ ملل متحد( یونسکو) ارسال کرد و از او خواست به عنوان سازمانی بین المللی از میراث انسانی حمایت کرده، بر اسرائیل فشار آورد تا مانع نگهداری و ترمیم دستنوشته های اسلامی در قدس  شدهو به قوانین بین المللی احترام گذارد.

کد مطلب 554789

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