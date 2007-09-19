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۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۲۱

نماینده فنلاند در اسکار مشخص شد

فیلم "شغل یک مرد" ساخته الکسی سالمنپرا به عنوان نماینده فنلاند برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم که دومین تجربه کارگردانی سالمنپرا 34 ساله است، داستان یک مرد بیکار را به تصویر می‌کشد که برای گذران زندگی به فساد رومی‌آورد. "تولید بزرگسالان"، اولین فیلم بلند سالمنپرا نیز نماینده فنلاند در اسکار سال 2004 بود.

تومی کورپلا، یانی وولانن، ماریا هایسکانن و استن سانیلا در این فیلم 100 دقیقه ای بازی می‌کنند. "شغل یک مرد" پیش از این در جشنواره‌های فیلم روتردام، لندن و مسکو نمایش داده شده و این ماه در جشنواره فیلم سن سباستین نیز پخش می‌شود. ضمنا "شغل یک مرد" در فهرست نهایی جایزه انجمن فیلم نوردیک و فهرست اولیه آکادمی فیلم اروپا برای دریافت جایزه فیلم برتر قرار دارد.

سالمنپرا از اواخر دهه 1990 با ساخت فیلم‌های کوتاه وارد حرفه نمایش شد و تا پیش از ساخت اولین فیلم بلند خود در سال 2004 چند مجموعه تلویزیونی کارگردانی کرد.
کد مطلب 554800

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