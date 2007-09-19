یک شرکت هلندی به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوزدی، مقامهای فدرال آمریکا با بیان این مطلب گفتند که متهمان همچنین به بیان اظهارات اشتباه درباره اسناد مربوط به کنترل صادرات متهم شده اند.

" کنث وینستین" مشاور دادستان کل آمریکا گفت :" این تحقیقات به شکلی کاملا روشن تهدیدی را که ما با آن در نتیجه دستیابی غیرقانونی [ کشورهای] خارجی به فناوری آمریکا روبرو هستیم، نشان می دهد."

وی مدعی شد :" جلوگیری از افتادن فناوری مهم آمریکا به دستان حامیان تروریسم، هرگز مهمتراز این نبوده است."

به گفته مقامها، این مورد نشان دهنده افزایش تلاشهای ایران برای دستیابی به یک چنین فناوری و همچنین تلاشهای مقامهای آمریکایی برای جلوگیری ازچنین انتقالهایی است.

متهمان در این پرونده شرکت " Aviation Services International " که یک شرکت تهیه کننده قطعات هوایی است که در هلند واقع شده و همچنین " رابرت کرایپوئل" صاحب این شرکت است. دو شرکت هلندی دیگر با نامهای Delta Logistics L.V و TPC که صاحب آنها پسر کرایپوئل است در لیست متهمان قرار دارند.

حکم توقیف برای کرایپول که شهروند هلندی است و گمان می رود که درآنجا زندگی کند، صادر شده است، اما این شرکت هنوز در داگاه حاضر نشده است.

نهایت مجازات برای نقض تحریمهای تجاری علیه ایران 20 سال زندان و پرداخت 250 هزار دلار جریمه و یا هر دوی آنهاست و برای شرکتها جریمه 500 هزار دلاری تعیین می شود. نهایت مجازات برای اظهارات اشتباه پنج سال زندانی ، جریمه 250 هزار دلاری و یا هر دوی آنهاست.

این در حالی است که پیش از این، دیپلمات های غربی تاکید کرده بودند که اتحادیه اروپا برای خنثی کردن اقدامات تنبیهی آمریکا علیه موسسات و سازمان های این اتحادیه که با ایران همکاری تجاری می کنند،تلاش می کند.