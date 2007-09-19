بوش باید استیضاح شود/ اشغالگری آمریکا در عراق به تروریسم جهانی دامن زد

" رابرت فانتینا" "( Robert Fantina ) نویسنده کتاب " ترک خدمت و سرباز آمریکایی: 1776-2006" در گفتگو با خبرنگار "مهر" در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ادعاهای آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم، پیشرفتی در این مسئله ایجاد نشده و تروریسم به جهان بازگشته است، خاطر نشان کرد:" تلاشهای آمریکا علیه تروریسم تقریبا از همان آغاز به اشتباه هدایت و جهت گیری شد. حمله به عراق و اشغال آن تنها تهدید تروریستی را در جهان افزایش داده و دشمنی و تنفر از آمریکا در نتیجه اقدام نظامی در عراق گسترش یافته است."

وی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 آمریکا از "دنیس کوسینیچ" از اعضای کنگره آمریکا حمایت کرده بود، افزود:" اگر آمریکا از طرح کوسینیچ پیروی کند، بخش اعظم آسیبهایی که تاکنون وارد شده، می تواند از بین برود. متاسفانه به نظر نمی رسد که " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در برابر هر طرحی رام شود به جز طرحی که به خشونت و تروریسم علیه مردم عراق ادامه می دهد.

" دنیس کوسینیچ" نامزد ریاست جمهوری آمریکا یک طرح 12 نکته ای را برای عراق ارائه کرده که در بین آنها خروج همه نیروهای آمریکایی و برپایی یک کنفرانس منطقه ای است که تاکید آن بیشنتر بر همکاری است تا یکجانبه گرایی.

فانتینا تصریح کرد:" این مسئله یک تراژدی ودر عین حال درست است که عراق وارد یک جنگ داخلی وحشتناک شده است. در حالی که ممکن است هیچ پرسشی وجود نداشته باشد که صدام حسین یک دیکتاتور ظالم و قاتل بود، اما مردم عراق در زمانی که وی همچنان در راس قدرت بود در شرایط بهتری قرار داشتند. "

این فعال صلح آمریکایی خاطرنشان کرد:" از زمان براندازی رژیم صدام، میلیونها عراقی از این کشور فرار کرده اند؛ دست کم یک میلیون دیگر هم از خانه های خود آواره شده اند ، اما همچنان در کشور عراق باقی مانده اند و میلیونها نفر هم بدون خدمات اساسی زندگی از جمله برق و آب به سر می برند و اینها چیزهایی بود که آمریکا پیش از حمله قول آنها را داده بود."

فانتینا در ادامه افزود:" چند صد هزار شهروند عراقی کشته شده اند و تلفات مرگ و میر هر روز ادامه پیدا می کند تا به اوج خود برسد. تقریبا همه گزارشها از آشفتگیهای مداوم و مرگبار در عراق حکایت دارند."

این فعال صلح آمریکایی درباره ضرورت محاکمه جهانی بوش به سبب ارتکاب جنایات جنگی در عراق هم اینگونه ابراز عقیده کرد :" جنبشهای روزافزونی در آمریکا وجود دارد که خواستار استیضاح بوش هستند. به نظر می رسد که کنگره آمریکا باید حداقل تحقیقاتی را در چندین مسئله آغاز کند: بوش در زمانی که تصمیم گرفت به عراق حمله کند، چه اطلاعاتی در اختیار داشت ، آیا وی به طور انتخابی از اطلاعاتی استفاده کرد که پشتیبان تمایلات وی برای حمله بود، در حالی که از دیگر حقایق که پشتیبان این حمله نبود، چشم پوشی کرد."

فانتینا خاطر نشان کرد:" پرسش دیگر این است که آیا بوش به کنگره ، سازمان ملل متحد و مردم آمریکا با اطلاعاتی که به آنها ارائه داد، دروغ گفت ؟ اینکه آیا نتیجه این تحقیقات کنار گذاشتن وی از مقام ریاست جمهوری باشد یا نه در صورتی که تحقیقاتی در این زمینه انجام شود، به یافته های کنگره بستگی دارد. "

وی در پایان تاکید کرد:" من قاطعانه از انجام چنین تحقیقاتی حمایت می کنم؛ هر چند کنگره تاکنون برای آغاز این تحقیقات تردید کرده است."