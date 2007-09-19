کار آژانس بین المللی انرژی اتمی دیپلماسی نیست/ ایران در عمل به توافق امضا شده صادق نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "کاندولیزا رایس" امروز در مسیر عزیمت به خاورمیانه به خبرنگاران در ادامه تلاشها برای بی اعتبار کردن جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی و تحمیل خواسته ها و شروط کشورش بر این نهاد بین المللی گفت : ما اعتقاد داریم مسیر دیپلماتیک می تواند مؤثر واقع شود، اما این باید با مجموعه ای از مشوق ها و مجموعه ای از تهدیدها همراه باشد.

آمریکا از توافق اخیر میان "محمد البرادعی"، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران برای رفع ابهامات و پاسخگویی به پرسش های مطرح درباره فعالیت های هسته ای ایران ناخرسند است. رایس که پیشتر نیز از البرادعی انتقاد کرده بود، این بار بدون اینکه مستقیماً از وی نام ببرد، در سخنانی خشم آمیز گفت : آژانس بین المللی انرژی اتمی در کار دیپلماسی نیست. آژانس یک سازمان فنی است که وظیفه آن بازرسی از تاسیسات هسته ای و گزارش آن و اجرا کردن توافقنامه های هسته ای است. آژانس، شورای حکامی دارد که آمریکا عضو آن است و هیچ کس نمی تواند الزاماتی را که ایرانی ها ملزم به اجرای آن شده اند، تقلیل دهد.

وی افزود: موارد زیادی وجود دارد که آژانس باید درباره آنها نگران باشد و یکی از آنها که مربوط به ایران می شود این است که آیا آنها(ایرانی ها) به توافقی که امضا کرده اند، تا چه اندازه پایبند هستند.

البرادعی روز دوشنبه با انتقاد از کشورهایی که از توافق اخیر آژانس با ایران انتقاد می کنند، از آنها خواسته بود پیش از هرگونه اقدامی علیه ایران تا پایان سال جاری میلادی صبر کنند. وی همچنین گفته بود منتقدان ایران باید از اشغال عراق درس عبرت بگیرند و از دامن زدن به احتمال حمله نظامی خودداری کنند.

وزیر امورخارجه آمریکا در عین اینکه، توافق ایران و آژانس را امر مثبتی توصیف کرد، مدعی شد ایران در عمل به توافقی که امضا کرده، صادق نیست.

رایس از اظهار نظر درباره سخنان اخیر "برنارد کوشنر"، وزیر امورخارجه فرانسه که گفته بود در صورت دستیابی ایران به سلاح اتمی، دنیا باید برای جنگ آماده شود، خودداری، اما تصریح کرد: مسئله اصلی این است که ما متعهد به مسیر دیپلماتیک هستیم، اما رئیس جمهور(بوش) هیچ یک از گزینه ها را کنار نگذاشته است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه غیر قانونی در تحریم ایران صادر کرده و آمریکا در حال رایزنی با دیگر اعضای دائم شورای امنیت و آلمان است تا قطعنامه سومی را به تصویب برساند. به غیر از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و متحدان اروپایی آن در حال بررسی اعمال تحریم های مستقلی علیه ایران هستند.

رایس همچنین خبر داد مدیران سیاسی کشورهای مزبور- آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان - قرار است روز جمعه در واشنگتن تشکیل جلسه دهند تا به زعم وی، درباره قطعنامه سوم تبادل نظر کنند.

کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد؛ منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنها است و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.