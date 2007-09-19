مخالفت آلمان با ماجراجویی نظامی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سخنگوی صدراعظم آلمان با اعلام این خبر افزود :" آنجلا مرکل " و " فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیرامورخارجه این کشور بار دیگر مخالفت دولت برلین را با اعمال هر گونه گزینه نظامی علیه ایران اعلام کرده وعلاقه مندی خود را برای تداوم رایزنی ها به منظور حل و فصل پرونده هسته ای تهران ابراز داشتند .

این در حالی است که " گرهارد شرودر " صدراعظم سابق آلمان نیز از همین سیاست پیروی می کرد که می توان نمونه آن را در مخالفت این کشور با جنگ عراق مشاهده کرد . تصمیمی که هنوز از سوی سیاستمداران داخلی آلمان مورد تقدیر و ستایش قرار می گیرد .

به نوشته این منبع خبری، وزیر امورخارجه آلمان پیشنهادی را مبنی بر تداوم رایزنی های دیپلماتیک مطرح کرده است .

کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه25 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی تهدید کرده بود اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، دنیا باید برای جنگ آماده شود. این اظهارات با مخالفتهای گسترده جامعه جهانی روبرو شده است و مقامهای کشورهای مختلف از جمله روسیه، اتریش و ایتالیا، درباره پیامدهای فاجعه بار هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران هشدار داده و بر ضرورت حل دیپلماتیک موضوع هسته ای تهران تاکید کرده اند.

محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به این اظهارات گفت : از اظهارات جنگ طلبانه علیه ایران بپرهیزید و از جنگ عراق عبرت بگیرید .