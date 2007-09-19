آمریکا در عراق راهبرد سیاسی مشخصی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوست هیلترمن" مدیر پروژه خاورمیانه در گروه بین المللی بحران است و تیمی از تحلیلگران را در دفاتر امان و بیروت در انجام تحقیقات درباره کشورهای خاورمیانه هدایت می کند. بحران عراق و فلسطین دو محور اصلی تحقیقات این دفاتر است، اما ایران، سوریه، لبنان، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز جزو برنامه های این پروژه محسوب می شوند.

هیلترمن در گفتگوی اینترنتی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره عراق شرکت کرد. وی درباره حضور نظامیان آمریکایی در عراق گفت : ادامه حضور نیروهای آمریکایی درعراق برای جلوگیری از ایجاد یک خلأ قدرت و هرج و مرج تمام عیار در این کشور ضروری است. اما در عین حال نیروهای آمریکایی باید یک راهبرد سیاسی در عراق داشته باشند که تا به امروز ما شاهد راهبردی واقعی نبوده ایم.

وی تصریح کرد: آمریکایی ها فقط به فعالیت نظامی و درخواست های مکرر از دولت نوری المالکی برای تحقق برخی معیارهای مورد نظر خود بسنده کرده اند و این کافی نیست.

وی در عین حال این موضوع را که دولت آمریکا در پی تضعیف دولت مالکی است، رد کرد.

هیلترمن همچنین بهترین راه حل برای عراق را در حال حاضر تهیه چنین راهبردی سیاسی دانست و گفت : این راهبرد باید شامل رویکردی منطقه ای با شرکت تمام همسایگان عراق باشد. علاوه براین، باید برگزاری کنفرانسی بین المللی با شرکت تمام بازیگران درعراق( شامل گروه های مسلح و رهبران شورشیان) برگزار شود تا پیمان ملی جدیدی حاصل شود.

وی در پایان یادآور شد که گروه بین المللی بحران در حال تنظیم گزارش جدیدی از اوضاع عراق است که ظرف یک تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد.

هیلترمن طی سال های 1994 تا 2002 رئیس بخش تسلیحات در سازمان دیده بان حقوق بشر بوده است.