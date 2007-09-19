سخنان ضد ایرانی وزیر خارجه فرانسه تنش آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی"زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم" استفان کورنلیوس" درباره موضع خصمانه وزیر امور خارجه فرانسه در قبال ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن نوشت : سخنان جنگ افروزانه "برنارکوشنر"، وزیر امور خارجه فرانسه، سبب تشدید مسائل مربوط با ایران شده و فرانسه راهکار عاقلانه ای را دراین زمینه در پیش نگرفته است .

کورنلیوس افزود : این موضع فرانسه در قبال ایران، نشانگر تغییر اساسی سیاست خارجی فرانسه تحت ریاست جمهوری "نیکلا سارکوزی" است که سیاست هوشمندانه ای نیست.

برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه دو روز پیش در گفتگویی مدعی شده بود : جامعه بین المللی باید خود را در زمینه بحران هسته ای ایران برای بدترین بحران آماده کند که آن نیز جنگ است . وی خواستار اعمال تحریم های موثرتر علیه ایران در صورت مقاومت ایران در برابر درخواست توقف غنی سازی اورانیوم شد.

استفان کورنلیوس در ادامه خاطر نشان کرد : این طور به نظر می رسد که فرانسه در نظر دارد به عنوان یک قدرت اتمی دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و به عنوان یکی ازنزدیکترین متحدان آلمان و یکی از اعضای اتحادیه اروپا، با این موضع قاطع ، در بین رقبای قدرتمندش ، برتری کسب کند.

وی افزود : سخنان جنگ افروزانه کوشنر حقیقتا هیچ کمکی به حل مسائل موجود درباره ایران نخواهد کرد و سبب بروز تنش در این زمینه خواهد شد.

نویسنده در ادامه نوشت : در این میان برای این اظهارات کوشنر، فقط یک توضیح می تواند وجود داشته باشد و آن کسب برتری در بین رقبای قدرتمند، به ویژه آلمان و روسیه و چین است که از مخالفان تحریم علیه ایران هستند.

در پایان این مطلب تصریح شده است : کلمه جنگ فقط سبب تشدید مناقشه ها درباره مسئله هسته ای ایران می شود و راهکار هوشمندانه ای نیست .

