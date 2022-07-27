به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری سه شنبه شب در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان گناوه با اشاره به اخطار هواشناسی برای روزهای آینده اظهار داشت: با توجه به اعلام وضعیت ناپایداریهای جوی طی روزهای آینده در کشور و استانهای جنوبی، جلسه ستاد شهرستان با حضور اعضا برگزار شده است تا تمهیدات و راهکارهای لازم برای مدیریت در زمان بحران احتمالی اندیشیده شود.
فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: اگر چه بر اساس پیش بینی هواشناسی احتمال بروز ناپایداریها بیشتر در جنوب استان است اما به گفته کارشناسان این وضعیت متغیر و احتمال بروز در مناطق دیگر نیز وجود دارد همچنین بر اساس پیش بینیهای مبنی بر بروز بارندگی شدید و رگباری و قدرت نفوذ بسیار کم آب در خاک، احتمال سیلابی شدن وجود دارد که در صورت نداشتن آمادگیهای لازم منجر به خساراتی میشود لذا باید آمادگی هرگونه بحران احتمالی را داشته باشیم.
فرماندار گناوه بیان کرد: رسانهها، مساجد، پایگاههای مقاومت، هلال احمر، شبکه بهداشت، آموزش و پرورش، اوقاف همکاری لازم در اطلاع رسانی به مردم برای رعایت احتیاط را انجام دهند.
لزوم پاکسازی مسیر آب
فرماندار گناوه گفت: لایروبی کامل کانالهای دفع آب، پاکسازی مسیرها، رودخانهها با نظارت شهرداریها، راهداری، دهیاران، روستاها انجام شود تا مسیر آب بسته نباشد که باعث طغیان و ورود به شهر و روستا شود.
وی گفت: سالنهای تربیت بدنی، هلال احمر، آموزش و پرورش، مساجد، مصلی جمعه را برای استفاده در زمان بحران احتمالی تخلیه و آماده باشند.
صفری یادآور شد: داروخانهها، شبکه بهداشت، اورژانس، پزشکان کشیک آمادگی لازم را داشته باشند و بیمارستان و مراکز خدمات درمانی در سطح شهر و روستاها در آمادگی کامل باشند.
آماده باش در روستاها
وی با اشاره به اینکه مسئولیت مدیریت بحران در بخشها بر عهده بخشداران است گفت: بخشداران ناظر بر روند آماده باش در روستاها باشند و با دهیاران تشکیل جلسه دهند و موضوعات را تفهیم کنند.
وی گفت: شهرداران گناوه و ریگ بر اساس شرح وظایف در مواقع بحران عمل کنند، ساخت و ساز ساختمانهای در حال ساخت توسط مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن و شهرداران توجیه شوند.
فرماندار گناوه تاکید کرد: مسئولان دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستان آمادگی لازم را برای مقابله با بحران احتمالی داشته باشند و مرخصیها مسئولان ادارات نیز بر اساس دستور استانی لغو و همه باید در شهرستان حضور داشته باشند.
صفری خاطرنشان کرد: سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و پلیس راه، جمعیت هلال احمر، دستگاههای خدمات رسان آب، گاز، برق و همه دستگاههای مرتبط آمادگی کامل برای مقابله با شرایط بحران احتمالی را داشته باشند.
فروشگاهها در دسترس باشند
وی گفت: افرادی که برای تفریح و گردش در خارج از شهر حضور مییابند در مسیر رودخانهها و آبراهها که احتمال بروز خطر وجود دارد قرار نگیرند.
صفری یادآور شد: اداره صمت به بازار و نانوایی توجه داشته باشد فروشگاههای خاص برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی و نانواییها در صورت بروز هرگونه بحران مدنظر باشد.
وی تصریح کرد: گمرک، تعاونی لنج داران، دریابانی و اداره بندر برابر دستورالعملها کنترل لازم بر خروج شناورها داشته باشند و به ملوانان و لنج داران خطرات توضیح لازم داده شود.
فرماندار گناوه بیان کرد: از امکانات شرکتهای مستقر در منطقه در صورت نیاز استفاده شود و شرکتهای مستقر و فعال در این شهرستان در صورت اعلام نیاز ستاد بحران، همکاری لازم داشته باشند.
وی گفت: اتفاقات اخیر در استانهای کشور بیشتر برای افرادی که در مسیر آبها و رودخانهها قرار گرفتهاند بوده است لذا اگر با رعیت موارد، آمادگی کامل را داشته باشیم و تمهیدات لازم اندیشیده شود از اتفاقها پیشگیری میشود و خسارات نیز کاهش خواهد یافت.
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