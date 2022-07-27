جنگ شناختی و جهاد تبیین را جدی بگیریم/روایت دقیق تاریخ انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد رضایی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس تبلیغات اسلامی درمیان اظهار کرد: در شرایط فعلی میدان جنگ و مبارزه نسبت به ایام دفاع مقدس عوض شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: امروزه ما نه در یک جنگ سخت نظامی بلکه در یک میدان مبارزه نوین و یک جنگ ترکیبی قرار داریم.

رضایی با اشاره به اینکه ما با یک جنگ همزمان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رو به رو هستیم، گفت: اگر به معنای واقعی قرار گرفتن در شرایط جنگ، مبارزه و جهاد را باور کنیم به هیچ وجه به فعالیت در ساعات کاری اکتفا نخواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه در جنگ شناختی دشمن بر روی باورهای مردم کار می‌کند، بیان‌کرد: ما کسانی را می‌شناسیم که شاید در گذشته همراه انقلاب بودند ولی امروزه اسیر در جنگ شناختی شده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به جنگ روایت‌ها، اظهار کرد: اگر ما تاریخ انقلاب خودمان را درست و دقیق روایت نکنیم بی شک دشمن آنگونه که می‌خواهد آن را برای جوانان روایت خواهد کرد.

رضایی بیان کرد: باید به درخواست رهبر معظم انقلاب اسلامی برای جهاد تبیین لبیک بگوییم.

وی ادامه داد: ما باید شرایط دوران قبل از انقلاب را برای جوانان و نوجوانان خود را تبیین کنیم تا بدانند انقلاب اسلامی چه برکاتی را برای مردم و کشور ما به همراه داشته است.

در این مراسم از زحمات حجت‌الاسلام محمد هادی نودهی رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی شهرستان درمیان تودیع و حجت‌الاسلام علی محقی به عنوان رئیس جدید تبلیغات اسلامی درمیان معرفی شد.