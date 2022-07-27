رشد و تعالی تهران با تکیه به شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه گردهمایی بزرگ دوامیان که صبح امروز در برج میلاد برگزار شد و در جمع خبرنگاران با اشاره به ایمنی و دوام شهر گفت: یکی از زمینه‌هایی که رشد و تعالی تهران را فراهم می‌کند و در جامعه اثرگذاری دارد تکیه به مردم است.

وی ادامه داد: در سراهای محله خانه‌هایی به نام خانه‌های دوام و ایمنی وجود دارند و ناظر به شرایط حادثه‌خیز فعالیت می‌کنند.

زاکانی با اشاره به خانه‌های دوام که در سراهای محله وجود دارند گفت: در شرایط بحران این خانه‌ها فعال می‌شوند و اقدامات لازم را انجام می‌دهند همچنین از جمله دیگر برنامه‌های این خانه‌ها آموزش همگانی برای پیشگیری از بحران است.