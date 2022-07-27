پیش بینی سیلاب در چهارمحال و بختیاری

خسرو کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه بارشی ناشی از جریانات مانسون از روز پنجشنبه وارد چهار محال وبختیاری می‌شود، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌ها این سامانه در استان موجب رگبار، باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی همراه با گرد و خاک و در مناطق مستعد تگرگ می‌شود.

وی عنوان کرد: در این مدت احتمال جاری شدن روان آب در مسیل‌ها، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی، ساعقه، خسارت بر اثر باد شدید لحظه‌ای همراه با خیزش گرد و خاک موقت، کاهش شعاع دید و اختلال در ناوگان حمل و نقل دور از انتظار نیست.

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به شناسایی نقاط پر خطر، مطرح کرد: کلیه نیروهای امدادی و راهداری در حال آماده باش کامل قرار دارند.

کیانی اعلام کرد: افراد باید در این زمان از توقف و اسکان در مسیل های رودخانه‌ها و نقاط پر خطر خودداری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت استحکام سازه‌های موقت همچون تابلوهای تبلیغاتی، افزود: شهروندان از پاک خودرو در کنار درختان فرسوده خودداری کنند.