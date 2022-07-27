  1. استانها
  2. فارس
۵ مرداد ۱۴۰۱، ۹:۵۸

تولیت آستان احمد ابن موسی شاهچراغ(ع):

سیاست گذاری‌های خیرین شهرسازمرتبط با سومین حرم اهل بیت(ع) باشد

سیاست گذاری‌های خیرین شهرسازمرتبط با سومین حرم اهل بیت(ع) باشد

شیراز - تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) گفت: اگر همه سیاستگذاری‌های مجمع خیرین شهرساز شیراز به شکلی مرتبط با سومین حرم اهل بیت(ع) باشد، این موضوع ماندگار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در دیدار با اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین شهر ساز و فرهنگ‌ساز شیراز با بیان اینکه شهرسازی بخشی از فرهنگ است، افزود: طبق این تعریف از فرهنگ، در ایران و خارج از کشور هر حرکتی که انجام می‌گیرد و حتی یک کار وجود ندارد که نیت فرهنگی نداشته باشد.

او ادامه داد: زمانی که روی فرهنگ کار می‌کنیم باید بدانیم که روی همه چیز کار می‌کنیم. بسیاری اوقات کاری را شروع می‌کنیم اما کار کردن در بخش فرهنگ به تعبیر امروز ریل گذاری است و به تعبیری سنت است.

تولیت شاهچراغ (ع) افزود: گاهی اوقات کار فرهنگی به سنت تبدیل می‌شود عنوان مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز خود سنت است و خود آن جهت را برای جامعه مشخص می‌کند.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به اینکه تأثیر یک کلمه و یک جمله بعضی اوقات آثارش تا روز قیامت باقی می‌ماند، عنوان کرد: روایت است و باید دقت شود که نگاه نکنیم به اینکه کارثواب کوچک است اما چه بسا که همین کار کوچک گره بزرگی را از جامعه باز کند و بلعکس.

او با بیان اینکه در حوزه فرهنگ نفس کار مهم است و همین که مجموعه‌ای با این نام خیر تشکیل شده بزرگترین کار فرهنگی انجام گرفته است، گفت: مجمع خیرین برای کمک به حل مشکلات جامعه تأسیس شده است و کارهای خیر آن می‌تواند جامعه را نجات دهد.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) پیشنهاد داد: شیراز از آنجا که سومین حرم اهل بیت (ع) است، مرکز و محور آن حرم های مطهر آستان احمدی و محمدی (ع) است، اگر همه سیاستگذاری‌های مجمع خیرین به شکلی مرتبط با سومین حرم اهل بیت (ع) باشد، این موضوع ماندگار خواهد شد.

حجت الاسلام کلانتری ادامه داد: اگر فرهنگ بخواهد فرهنگ الهی شود باید (قیام لله) داشته باشد و همه کارهای فرهنگی باید جهت الهی در آن دیده شود.

وی همچنین از آمادگی آستان شاهچراغ (ع) برای هرگونه همکاری با مجمع خیرین خبر داد.

کد مطلب 5548490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها