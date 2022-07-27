علی منصفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی استان سمنان در حوزه درمان و سلامت طرح مرکز درمان ناباروری را دنبال می‌کند، ابراز کرد: حوزه فناورانه نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مراکز موفق در حوزه درمان نابارور، جهاد دانشگاهی شامل رویان و ابن سینا است، تاکید داشت: با توافقی که با این دو مرکز صورت گرفته، دانش فنی لازم برای درمان ناباروری به استان سمنان وارد می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با بیان اینکه مرکز درمان ناباروری جهاد ذیل دو پژوهشگاه رویان و ابن سینا در منطقه دربند مهدی شهر ایجاد شده است، گفت: عملیات عمرانی این ساختان انجام شده و مرحله بعدی آن تجهیز خواهد بود.

منصفی راد با بیان اینکه حمایت‌های خوبی از سوی مسئولان از این طرح صورت گرفته است، گفت: تلاش ما بر این است که مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی در مهدی شهر استان سمنان تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل برسد.