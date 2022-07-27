آتش سوزی در بازار زنجان اطفا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید امیرفضلی گفت: ساعتی قبل آتش‌سوزی در بازار زنجان به آتش‌نشانی گزارش شد و در پی آن نیروهای این سازمان از ایستگاه یک و ۴ در محل حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: در اثر این آتش‌سوزی دو مغازه فرش فروشی و یک مغازه لوازم خانگی دچار حریق شده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان با اشاره به اینکه میزان سوختگی در این مغازه‌ها در حدود ۳۰ درصد بود، گفت: در اثر این آتش‌سوزی سقف یکی از مغازه‌ها هم فروریخت.

امیرفضلی ادامه داد: با تلاش نیروهای آتش‌نشانی حریق در عرض نیم ساعت مهار شد، اما هنوز علت آتش‌سوزی مشخص نشده است.