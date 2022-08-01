قدم هایی برای داشتن محرم محیط زیستی/ نذرهای سبز را ترویج کنیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در ایام محرم و صفر همه ما بنا بر اعتقادات قلبی و یا سنت‌هایی که از نیاکانمان به ارث برده‌ایم، دوست داریم توزیع نذورات، برپایی ایستگاه صلواتی و یا اطعام عزاداران و یا اطعام نیازمندان را داشته باشیم که در نگاه اول مقوله‌ای پسندیده است.

اما وقتی بعد از پایان بسیاری از مراسم‌ها با انبوه لیوان‌ها و ظرف‌های یک بار مصرف مواجه می‌شویم که هم برای سلامت و هم اقتصاد جامعه یک تهدید محسوب می‌شود با خود مرور می‌کنیم که اینجا نیز نیاز به یک نهی از منکر داریم.

خبرگزاری مهر بنا بر وظیفه و رسالت رسانه‌ای خود با همکاری چند تن از فعالان محیط زیست، اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی، شورای هیئت‌های مذهبی و معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نشستی را با عنوان «چگونه یک محرم محیط زیستی داشته باشیم» برگزار کرد تا قدم‌های اولیه را برای برگزاری یک مجلس عزاداری برای سیدالشهدا (ع) با رعایت مؤلفه‌های محیط زیستی داشته باشیم.

حمیده الهیاری از فعالان محیط زیست و مدیرعامل یکی از سمن‌های محیط زیست خراسان‌جنوبی اظهار کرد: محیط زیست یکی از موهبت‌های الهی است که همه ما نسبت به حفاظت از آن مسئولیت داریم.

وی بیان‌کرد: متأسفانه با تغییرات در زندگی شهر نشینی، بعد از مراسم‌های عزاداری چه هنگام از دست دادن یک عزیز و یا عزاداری‌های در مناسبت‌های مذهبی شاهد حجم زیادی از ظروف یک بار مصرف استفاده شده در کوچه و خیابان هستیم.

الهیاری با اشاره به اینکه ظروف یک بار مصرف قابل بازیافت نیستند، گفت: پسندیده است که به سمت نذرهای سبز و پایدار و محیط زیستی حرکت کنیم.

نمونه‌هایی از نذر سبز

وی یادآور شد: توزیع کیسه‌های پارچه‌ای، توزیع خشک اقلام غذایی بین نیازمندان و خرید ظروف پایدار برای هیئت‌ها می‌توانند نذرهای سبز بسیار خوبی باشد.

وی افزود: وقتی مؤلفه‌های محیط زیستی را مطرح می‌کنیم شاید برخی نگران شوند که چگونه می‌توان این همه موضوع را یکدفعه رعایت کرد.

این فعال محیط زیست گفت: ما به همه شهروندان می‌گوئیم از یک قدم کوچک مثلاً داشتن یک لیوان شخصی شروع کنید تا مجبور نباشید مکرر از لیوان‌های یک بار مصرف استفاده کنید.

ریحانه رحیم‌آبادی، فعال محیط زیست نیز در این نشست اظهار کرد: محیط زیست یک مقوله تک بعدی نیست بلکه با اقتصاد، سلامتی و مذهب ارتباط دارد.

وی بیان کرد: بر اساس یک گزارش معتبر به واسطه آلودگی‌های محیط زیستی در ۳۰- ۴۰ سال آینده بسیاری از مردان توان تولید اسپرم را نخواهند داشت و در واقع به دست خودمان نسل بشر را نابود می‌کنیم.

فعال محیط زیست در خراسان‌جنوبی گفت: آگاهی دادن به مردم از طریق تریبون روحانیت یک فرصت فوق العاده است که نباید از آن غفلت کنیم.

آگاهی، رمز تجدید نظر در رفتارهای غلط در حوزه محیط زیستی

رحیم آبادی اظهار کرد: اگر از آلودگی‌های ناشی از استفاده از ظروف یک بار مصرف آگاه باشند بی شک در رفتارهای خود تجدیدنظر می‌کنند.

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه باید به سمت نذرهای سبز و محیط زیستی برویم گفت: آموزش‌های مرتبط با محیط زیست نباید محدود به محرم باشد بلکه به صورت مستمر در طول سال نیاز به پیگیری دارد.

وی افزود: می‌توانیم هزینه‌ای که برای خرید ظروف یک بار مصرف می‌کنیم را به یکی – دو نفر نیازمند بدهیم تا ظروف پایداری که در هیئت استفاده کرده‌ایم را بشورند که در این صورت هم کمکی به آنها و هم محیط زیست شده است.

شهرزاد فرقانی از دیگر فعالان محیط زیست خراسان‌جنوبی و کارشناس ارشد محیط زیست نیز در این نشست اظهار کرد: متأسفانه گاه به واسطه نوع نذورات حجم زیادی از ظروف یک بار مصرف را بعد از بسیاری از مراسم مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران یکی از ده کشوری است که بیشترین مصرف ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف را دارد، افزود: در دوران گذشته اصلاً ظروف یک بار مصرف نبوده است و در همان دیس‌های فلزی و لیوان‌های شیشیه‌ای نذورات را توزیع می‌کردند.

فرقانی یادآور شد: ما باید به آن دوران برگردیم و از طرف دیگر نوع نذوراتمان را تغییر دهیم.

پیشنهاد هر هیئت یک همیار محیط زیست

وی گفت: یکی از پیشنهادات من این است که در هر هیئت یک نفر را به عنوان پاکبان یا همیار محیط زیست داشته باشیم تا نسبت به جمع آوری پسماندها بعد از توزیع نذورات اقدام کنند.

این فعال محیط زیست اظهار کرد: از طرف دیگر شربت و چای را در لیوان‌های چینی و یا شیشه‌ای توزیع کنیم و افرادی در هیئت شست و شوی این لیوان‌های شیشه‌ای را تقبل کنند.

فاطمه دعاگویان، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار کرد: تمام مسائل مرتبط با محیط زیست به نوعی با امر به معروف و نهی از منکر ارتباط دارد که می‌توان در محرم به آن پرداخت.

وی بیان کرد: متأسفانه چه بعد از مراسم‌های شادی و چه بعد از عزاداری‌ها با توزیع نذورات در ظروف یک بار مصرف شهر چهره نازیبایی به خود می‌گیرد.

ظروف یک بار مصرف تجزیه ناپذیر هستند

دعاگویان با اشاره به اینکه بسیاری از ظروف یک بار مصرف ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال طول می‌کشد که تجزیه شود، بیان‌کرد: از طرف دیگر شاید تنها حدود یک درصد این ظروف یک بار مصرف به چرخه بازیافت برگردد.

وی با تأکید بر اینکه تمایل ما بر این است که یک محرم محیط زیستی داشته باشیم، ادامه داد: بسیاری از استان‌ها در سال‌های گذشته در این حیطه پویش‌های بسیار خوبی چون محرم یاران محیط زیست برگزار کردند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان گفت: وقتی آب داغ و چای در لیوان‌های یک بار مصرف ریخته می‌شود میکروپلاستیک‌هایی آزاد می‌شود که به شدت مضر است.

گذشته خبری از ظروف یک بار مصرف نبود

غلامرضا عباسی مقدم، نایب رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بیرجند با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست، گفت: قبل از ایام کرونا و در گذشته در هیئت‌ها چای را در لیوان چینی می‌دادیم و خبری از لیوان‌های یک بار مصرف نبود.

نایب رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در حال حاضر بهداشت به واسطه کرونا محدودیت‌هایی را در زمینه استفاده از لیوان‌های شیشه‌ای و چینی و … گذاشته است، بیان‌کرد: خود ما علاقمند هستیم که رسوم و سنت‌های گذشته را داشته باشیم.

عباسی مقدم گفت: من دورانی را به خاطر دارم که در هیئت موقع توزیع نذورات و غذای نذری اصلاً ظرف استفاده نمی‌شد، بلکه نان گذاشته و روی نان غذا می‌ریختیم.

وی اظهار کرد: البته الان جمعیت زیاد شده و امکان اینکه سفره در هیئت و حسینیه بیندازیم، نیست.

استقبال از پیشنهاد همیار محیط زیست برای هیئت‌ها

عباسی با استقبال از پیشنهاد وجود یک همیار محیط زیست در هر هیئت گفت: این همیار محیط زیست نسبت به جمع آوری درست پسماند و رعایت مؤلفه‌های محیط زیست در هیئت نظارت داشته باشد.

قناعت، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار کرد: رعایت مؤلفه‌های محیط زیستی از جمله کاهش استفاده از ظروف یک بار مصرف یکی از خواست‌ها و آرزوهای خود ما نیز است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر فعالان محیط زیست و اداره کل محیط زیست با گروه‌های مختلف جامعه و از جمله هیئت‌های مذهبی بیان‌کرد: مردم باید نسبت به مسائل محیط زیست حساس شوند تا همراهی آنان در این امور را داشته باشیم.

قناعت اظهار کرد: البته شاید وقتی سخن از رعایت مسائل محیط زیستی بزنیم به زودی خواست ما محقق نشود ولی کم کم و قدم به قدم با تذکرها و تبیین‌ها به هدف نزدیکتر می‌شویم.

تبیین مسائل محیط زیستی را از یکی - دو هیئت شروع کنیم

وی افزود: می‌توان کلیپ‌هایی مرتبط با محیط زیست و محرم را آماده و در جلسات و گردهمایی هیئت‌ها پخش کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه می‌توانیم قدم‌های اول را با همکاری یکی – دو هیئت شروع کنیم، گفت: البته تغییر روش‌ها کمی سخت است و با مرور زمان این اتفاق رخ می‌دهد.

قناعت با تأکید بر اینکه آموزش یکی از مهمترین مؤلفه‌ها برای رسیدن به یک محرم محیط زیستی است، بیان‌کرد: در مورد نذر فرهنگی و در واقع نذر سبز نیز باید کار تبلیغی و فرهنگی کرد.

هیئت‌ها در طول تاریخ همواره در فرهنگ جامعه ایرانی تأثیر داشته‌اند. گاه با برپایی مجالس تعزیه هنرهای نمایشی را رونق داده‌اند و زمانی نیز با کمک به نیازمندان در کاهش آلام آنان نقش آفرین بوده‌اند.

چه خوب است به سمتی حرکت کنیم که در حوزه محیط زیست نیز هیئت‌ها برای دیگر گروه‌های جامعه تبدیل به الگو شوند.