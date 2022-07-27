پیش بینی بارش های رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید در قم

مهران حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی با فعالیت سامانه بارشی همرفتی در روز چهارشنبه ۵ مرداد ماه شاهد رخداد بارش‌های رگباری گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید و موقت در استان خواهیم بود.

حیدری بیان داشت: هشدار سطح نارنجی نیز برای استان قم تا پایان هفته اعلام شده و اثر مخاطره این پدیده جوی لغزندگی جاده‌ها، آبگرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و احتمال اصابت صاعقه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان قم همچنین نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، پاکسازی آبراه‌ها، اجتناب از عبور در بستر رودخانه‌ها و خودداری از اتراق در اطراف آن، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره هشدار داده است.

حیدری افزود: امشب نیز رخداد بارش‌های رگباری محتمل است اما به تدریج تا صبح روز پنج‌شنبه هفته جاری هوا صاف و وزش باد آرام خواهد شد و از عصر این روز مجدداً افزایش ابر، وزش باد شدید و گردوخاک و رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد و این شرایط روز جمعه تکرار خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: بیشینه دمای امروز قم ۴۰ درجه و کمینه آن نیز ۲۷ درجه سانتیگراد می‌باشد و دمای هوا از تا فردا پنج‌شنبه کمی افزایش می‌یابد.