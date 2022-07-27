امکانات و تجهیزات مورد نیاز ستاد مدیریت بحران شبانکاره تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد خادمی برازجانی صبح چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران بخش شبانکاره اظهار داشت: فعالیت سامانه بارشی مونسون در استان بوشهر آغاز شده است و باید اقدامات مورد نیاز صورت گیرد.

بخشدار شبانکاره اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی سطح بخش طی روزهای فعالیت این سامانه بارشی در سطح استان و شهرستان باید آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه حادثه‌ای را داشته باشند.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی سطح بخش در صورت لزوم موظف خواهند بود تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی خود را در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار دهند.

در ابتدای این نشست رؤسای ادارات گزارشی از تجهیزات و امکانات موجود و میزان آمادگی هر دستگاه جهت پیشگیری و مواجهه با حوادث غیر مترقبه ارائه نمودند.