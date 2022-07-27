مسئول جدید «انجمن نمایش» بسیج هنرمندان کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه طی مراسمی در دفتر بسیج هنرمندان استان کرمانشاه، هاشم پورمحمدی از هنرمندان انقلابی تئاتر استان کرمانشاه طی حکمی از سوی افشین آزادی رئیس بیسج هنرمندان کرمانشاه به عنوان مسئول جدید «انجمن نمایش» سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه منصوب و معرفی شد.

همچنین در این مراسم پوریا جلالی، اکبر ویسمرادی، علی زیستی، علی حشمتی، عباس عباسی و امیر کرم به عنوان اعضای شورای انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان کرمانشاه معرفی شدند.

در این نشست از زحمات سه ساله سعید نوروزی به عنوان مسئول سابق انجمن نمایش این سازمان، تقدیر شد.

گفتنی است، انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان کرمانشاه برای برگزاری سیزدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج در کرمانشاه در حال آماده شدن است.