به گزارش خبرگزاری مهر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان گفت: بازنشستگان همچنان عضو دبیرخانه هستند و به عنوان یک سرمایه ارزشمند باید از نظرات و دیدگاه‌های نافذ آنها بهره‌مند باشیم. در فرهنگ اسلام حق و حقوق با زمان افزایش پیدا می‌کند، یعنی هر چقدر دوره خدمت طولانی‌تر می‌شود حق بیشتری بر گردن انسان ایجاد می‌شود، شاید پدر و مادر هم غیر از اینکه شأن والدین را دارند و زحمت دوران بر دوششان است از باب اینکه یک دوره طولانی در خدمت فرزندان هستند بار سنگینی بر دوش فرزندان بابت احترام و ادب می‌گذارند؛ بر همین مبنا ارزش عزیزانی که از گذشته در دبیرخانه مسؤولیت داشتند برای ما بسیار والا است و باید زودتر این جلسه برگزار می‌شد و ما با زبان بی‌زبانی و با توان کمی که داریم خدمتشان عرض می‌کردیم که شما با ما هستید و ما در خدمت شماییم و قدردان زحمات عزیزان هستیم.

وی افزود: زندگی سالم بدون صبر و بردباری امکان پذیر نیست، چراکه زندگی خوب، زندگی مومنانه و زندگی که خود انسان در آن آرامش داشته باشد، بر پایه حلم و بردباری استوار است. به همین خاطر در قرآن کریم و در فرهنگ اسلامی مرتب به صبر و بردباری توصیه شده است. در آیه ۲۰۰ سوره آل عمران، خدای متعال می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده‌اید صبر پیشه کنید و یکدیگر را به بردباری توصیه کنید و تقوای الهی پیشه کرده تا رستگار شوید. از طرفی باید بگویم وقتی فشارهای زندگی بروز می‌کند افراد خودشان را به شکل مختلف تخلیه می‌کنند که نباید اینگونه باشد زیرا صبر را خداوند قرار داده تا انسان وارد ضایع کردن حقوق دیگران نشود.

عاملی تصریح کرد: بسیار در فرهنگ اهل بیت به ما توصیه ادب شده است که ادب هم ریشه‌اش در تناسب بوده، که افراد خود را جای فرد دیگری بگذارند یعنی وقتی تبادل موقعیت صورت گیرد؛ در واقع هر چه بر خود می‌پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند. لذا ما حتماً از مسیر صبر و بردباری مسیر زندگی خود را با منطق و عقلانیت طی می‌کنیم. در این مسیر ناملایمات هم که بیاید باز افرادی که خداوند به آنها معرفت و صبر داده است توفیق بیرون آمدن از شدت بلاها را هم به آنها می‌دهد.

وی ادامه داد: ما الگوهایی در زندگی داریم که این الگوها خیلی بلندمرتبه و فاخر هستند و هرچقدر انسان مصیبت و سختی ببیند وقتی به الگوها نگاه می‌کنیم خواهیم فهمید که سختی ما خیلی کوچک است. الگوی صبر و مقاومت برای ما حضرت سید الشهدا و حضرت امیرالمومنین علیهماالسلام است که پر از صبر هستند. زندگی اهل بیت و پیامبر گرامی اسلام با صبر و بردباری عجین بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در فرهنگ سازمانی هم همین گونه است ما اکنون یک سازمان و نهاد هستیم که هم خانم‌ها و آقایانی که در دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کار می‌کنند به یک خانواده وصل هستند و از طرف دیگر به یک خانواده دیگر که برادران و خواهران دینی‌شان هستند متصل بوده و یک بار مسؤولیتی نسبت به یکدیگر دارند. چقدر خوب است که وقتی برای فردی مشکلی پیش می‌آید همه یک احساس مسؤولیتی برای او بکنند. بدیهی است دبیرخانه هم نسبت به مشکلات عزیزان خود مسئولیت دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: مباهله یک پله برجسته شدن عترت است که این خانواده چه خانواده بزرگ و شریفی بوده و چه عظمتی داشتند. پیامبر در شعب ابی طالب که تبعید می‌شود با خانواده است یا امام حسین به کربلا که می‌رود با خانواده است در واقع خانواده ریشه عمیقی در اسلام دارد یعنی در خوشی، شیرینی و تلخی با هم هستیم و حواسمان به یکدیگر است.

در این مراسم که با حضور خانواده کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، از خانواده شهید سرافراز صیاد خدایی تقدیر و تجلیل شد. همچنین در ادامه این مراسم از بازنشستگان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تقدیر صورت گرفت.