رئیس دانشگاه آزاد آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جاسبی در این پیام با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید به دانشجویان، اساتید فرهیخته و کارکنان پرتلاش مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تقارن ماه مهر و ماه رمضان آورده است : ماه رمضان، ماه ماه ضیافت الهی و ایام و لیالی مبارک قدر توفیق طاعت و عبادت، تزکیه و تهذیب نفس را نصیب همگان فرماید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این پیام تصریح کرد : امروزه رویکرد اصلی دانشگاهها، تولید علم و آگاهی است و دانشگاهها کانون های تولید علم و معرفت محسوب می شوند.

در این پیام آمده است : نبض پیشرفت و توسعه جامعه به دست اساتید مبرز و فرهیخته و دانشجویان آگاه و سخت کوشی رقم می خورد که با پشتکار و جدیت، زمینه عزت و ترقی و پیشرفت کشور را فراهم می سازند و این مهم زمانی امکانپذیر است که دانشجویان با بهره گیری از خلاقیت، نوآوری و استعداد خود و تعامل، همراهی و سعه صدر مسئولین و استفاده از رهنمودهای اساتید دلسوز، توانایی ها و امکانات دانشگاهی را برای ارتقای منزلت دانشجو و کیان دانشگاه و اعتلای علمی، آموزشی و پژوهشی بکار بندند.

دکتر جاسبی در این پیام آورده است : اساتید و دانشجویان با حفظ حریم و حرمت یکدیگر و رعایت احترام متقابل، در جهت پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی تلاش کنند و با همت اساتید فرهیخته، دانشجویان عزیز، کارکنان پرتلاش و مسئولین خدوم واحدها و مراکز دانشگاهی، زمینه ارتقای علمی و پژوهشی دانشگاه بیش از پیش هموار شود..

در ادامه پیام آمده است : نهال دانشگاه آزاد اسلامی که با حمایت مستقیم و ماندگار حضرت امام (ره) 25 سال قبل کاشته شد. هم اینک دارای 13 میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی، 2 میلیون و 200 هزار فارغ التحصیل، یک میلیون و 350 هزار دانشجو، 357 واحد و مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور، 26 هزار عضو هیئت علمی، 30 هزار نفر پرسنل، بیش از 50 مرکز رشد تحقیقاتی و فناوری، 10 مجتمع بیمارستانی، 114 آموزشکده و 600 مدرسه سما است و امروز به عنوان منبع جوشان علم و دانش و بزرگترین دانشگاه حضوری جهان، افتخاری درخشان برای میهن اسلامی مان محسوب می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه این پیام آورده است : نقش برجسته این مجموعه بزرگ دانشگاهی در فعالیت های علمی، پژوهشی و بین المللی، رشد و توسعه علمی کشور را شتاب مضاعفی بخشیده است و حضور درخشان اساتید فرهیخته و دانشجویان خلاق و مبتکر در همایش ها و سمینارهای علمی و مسابقات بین المللی موجب ارتقای بنیه و توان علمی کشور شده است. همچنین رشد چشمگیر مقالات علمی ، ترویجی، پژوهشی و ISI استادان و دانشجویان این دانشگاه، مندرج در نشریات معتبر بین المللی و حضور آنها در مجامع علمی جهانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است : کسب عنوان ریاست شورای اجرایی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام برای سومین بار متوالی و عضویت در هیئت مدیره انجمن بین المللی دانشگاههای جهان توسط دانشگاه آزاد اسلامی و کسب رتبه های ممتاز که توسط دانشگاه آزاد اسلامی در اجلاس سراسری نماز، مسابقات قرآن و عترت، ستاد اقامه نماز، جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی، همایش های ملی و کنفرانس های بین المللی روابط عمومی و اطلاع رسانی، رقابت های جهانی روبوکاپ، مسابقات بین المللی اختراعات و اکتشافات حاصل شد و همچنین کسب بیش از 700 عنوان و مدال در مسابقات ورزشی بین المللی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی موجب افتخار و مباهات مردم شریف ایران شده است.

دکتر جاسبی در این پیام تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با سرمایه گذاری در زمینه تولید علم، جنبش نرم افزاری و ایجاد کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و تاسیس مرکز فناوری های نوین در جهت توسعه رشته های نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، IT، ICT ، روبوکاپ ، جوش هسته ای و تولید آب شیرین، توسعه علوم نوین را در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه به پیشرفت های چشمگیری نیز نائل شده است.

در ادامه پیام آمده است : توسعه کتابخانه های دیجیتالی، گسترش آموزش مجازی، ایجاد مرکز مطالعات بین رشته ای، راه اندازی سیستم جامع اطلاع رسانی، تاسیس مدرسه مدیریت و توسعه و گسترش فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان با بیش از پنج هزار عضو از دیگر اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی است. تلاش در جهت افزایش رضایتمندی مردم به عنوان صاحبان اصلی این دانشگاه، تعمیق ارزش ها و ارتقای کیفی از جمله افق های جدیدی است که در پرتو الطاف بیکران الهی تحقق پذیر است.