به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این جایزه روز 26 ژانویه (ششم بهمن) در جریان بیست و دومین جوایز سالانه انجمن فیلمبرداران آمریکا در "هالیوود اند هایلند" به این فیلمبردار اعطا می‌شود.



برم که سال 1993 برای "هافا" نامزد اسکار شده بود، همان سال جایزه انجمن فیلمبرداران را از آن خود کرد. او برای دو فیلم "تسخیرناپذیران" (1987) و "جنگ رزها" (1989) نیز نامزد دریافت جایزه انجمن بود. از دیگر فیلم های برم 68 ساله می توان به "غریبه‌ها" و "ماهی پرجنب و جوش" هر دو ساخته فرانسیس فورد کوپولا و "بدل"، "تلفات جنگ"، Raising Cain، "راه کارلیتو"، "ماموریت: غیرممکن"، "چشم مار / بدبیاری" و "ماموریت به مریخ" همه ساخته برایان دی پالما اشاره کرد.



دارین اوکادا، رئیس انجمن فیلمبرداران آمریکا، درباره جایزه امسال این انجمن به برم گفت: "استفن برم یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های نسل جدید فیلمبرداران بااستعداد بود که در دهه 1970 در صنعت سربرآوردند. سبک فیلمبرداری خلاقانه او تاثیری عمیق بر این قالب هنری همیشه در حال تحول داشت."

