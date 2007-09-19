  1. جامعه
۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۰۶

بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی در سازمان بازرسی کل کشور

موانع و مشکلات در مسیر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هفته آتی در سازمان بازرسی کل کشور و با حضور رئیس این سازمان و مسئولان ارشد در حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری موضوعات کلان و مورد دغدغه مردم یکی از وظایف و اهداف سازمان بازرسی کل کشور است که با توجه به اینکه حمل و نقل عمومی نیز در تهران یک دغدغه جدی برای مردم محسوب می شود بنابراین سازمان بازرسی بنا دارد این موضوع را به جد پیگیری کند.

در همین راستا ، بنا شده طی هفته آینده مسئولان حمل و نقل عمومی در سازمان بازرسی حضور یافته و مشکلات و موانع بر سر راه توسعه حمل و نقل با حضور حجت‌الاسلام محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

شایان ذکر است ، نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش مشکلات حمل و نقل از دیگر دلایل برگزاری این جلسه محسوب می شود.
