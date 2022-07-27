کبدی کاران جوان کشور رقابت خود را در قم آغاز کردند

مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور از امروز چهارشنبه ۵ مردادماه در قم آغاز شد و تا روز جمعه هفتم مردادماه ادامه می‌یابد.

رئیس هیئت کبدی استان قم مکان برگزاری رقابت‌ها را سالن ورزشی نخلستان سپاه علی ابن ابیطالب (ع) قم ذکر کرد و افزود: خوشبختانه استقبال خوبی از برگزاری رقابت‌ها به عمل آمده است و از ۲۲ استان کشور ۳۷۵ نفر خود را به قم رسانده‌اند تا در مسابقات شرکت کنند.

رشیدی ادامه داد: مرحله مقدماتی مسابقات تا غروب امروز چهارشنبه تمام می‌شود و این در حالیست که تیم‌ها در دور مقدماتی در چهار گروه تقسیم شده‌اند.

رئیس هیئت کبدی استان قم افزود: مرحله حذفی مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور فردا برگزار می‌شود و پایان مسابقات نیز روز جمعه با برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی خواهد بود.

وی همچنین گفت: ۲۸ داور کار قضاوت این رقابت‌ها را بر عهده دارند و مسابقات در رده سنی زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود.