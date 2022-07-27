ایجاد بیش از ۵ هزار واحد نیروگاه خورشیدی خانگی در قزوین

سرهنگ مهدی نیکجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۵ هزار نیروگاه خورشیدی در استان قزوین با ظرفیت هر کدام ۵ کیلووات تأسیس خواهد شد.

وی افزود: این نیروگاه‌ها با هدف توانمند سازی و افزایش درآمد اقشار و خانواده‌های ساکن در مناطق کم برخوردار و افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدید پذیر و پاک، تقویت پدافند غیرعامل در حوزه تأمین امنیت، کمک به جلوگیری از قطع برق شبکه در ایام پیک سال و در راستای مشکلات کم آبی و خشکسالی در کشور ایجاد می‌شود.

مسئول قرارگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی بسیج سازندگی استان قزوین تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم نیروگاه‌های فسیلی به آب و همچنین رشد سالیانه مصرف برق در کشور این طرح با همکاری شرکت توزیع برق استان، دفتر روستایی استانداری و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح علاوه بر بهره مندی آحاد مردم از مزایای آن از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه ۱۲۰ میلیونی با بازپرداخت ۸ ساله از سوی بانک‌های عامل، خرید تضمینی ۲۰ ساله از سوی شرکت توزیع برق، تمامی مراحل از قبیل بررسی محل اجرا، خرید تجهیزات مورد نظر و اجرا توسط مجریان طرح و جهادگران بسیج سازندگی انجام خواهد گرفت.

نیکجو خاطرنشان کرد: برای ایجاد این ۵ هزار نیروگاه ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که منابع آن از محل بودجه مصوب مجلس تأمین و ابلاغ شده است.

وی در پایان یادآور شد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می‌توانند به بسیج سازندگی نواحی مقاومت بسیج مراجعه کنند.