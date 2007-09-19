"چهره پنهان سارکوزی" به یکی از مدعیان جایزه گنکور تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوردستان راپورت، در جایزه گنکور امسال 727 رمان معرفی شده اند که در برابر 683 رمان سال گذشته، 44 عنوان بیشتر را نشان می دهد.

"کمیل لورنس" نویسنده زن و خالق رمان "Philippe" خود را نامزد این جایزه کرده است، در اظهار نظری، "ماریو داریوسک" نویسنده "Tom est Mort" و دیگر نامزد زن این جایزه را به سرقت موضوع رمان خود متهم کرده است اما داریوسک به شدت این ادعا را رد کرده و گفته است: این برای اولین بار نیست که نویسنده ای من را به دزدیدن موضوع رمان خود متهم می کند. پیش از این نیز از سوی "ماری ندیا" نویسنده فرانسوی به چنین کاری متهم شده بودم.

وی اضافه کرده است: من فقط از خوانندگانم می خواهم که با مطالعه دقیق و ذکاوتی که به خرج می دهند، این ادعاهای واهی را تشخیص دهند تا واقعیات بر آنها مشخص شود.

در کنار این جار و جنجال ها، رمان دیگری به نام "چهره پنهان سارکوزی" (زندگی خصوصی رئیس جمهور فرانسه) نوشته یاسمینا رضا نویسنده ایرانی - روسی تبار تبعه فرانسه در هفته های اخیر به یکی از مدعیان اصلی گنکور تبدیل شده است و بسیاری ابراز امیدواری می کنند که این رمان برنده کنگور امسال شود.

این کتاب با عنوان اصلی "سپیده دم، شامگاه یا شب" نقبی به زندگی فردی این رئیس جمهور تازه منتصب فرانسوی و آرمان های شخصی و سیاسی اوست که یادداشت های پراکنده یاسمینا رضا از فعالیت های انتخاباتی او و درباره اعضای کابینه اش آن را شکل داده است.

در این کتاب ۱۸۵ صفحه ای از سارکوزی به عنوان مردی که همواره آماده چالش های زندگی است، یاد می شود و یادداشت های "یاسمینا رضا" از چگونگی تلاش او برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری خوانندگان بسیاری را جذب خواهد کرد.

در بخشی از این کتاب توصیف می شود که چگونه سارکوزی پس از دیدن آخرین سخنرانی ژاک شیراک در تلویزیون درباره او که بسیار رنگ پریده به نظر می رسید، گفت: سخنرانی اش خیلی معمولی و منسوخ بود و از یک بینش خاص در آن خبری نبود. اگر من به جای او بودم می گفتم: "من ۱۲ سال به شما خدمت کردم و حال فصل تازه ای در تاریخ این کشور آغاز می شود".

گفته می شود روابط سردی میان شیراک و سارکوزی حاکم بود. برپایه این گزارش، در بخش های دیگری از این کتاب نیز به اخلاق و خصوصیات روحی سارکوزی اشاراتی شده است و "رضا" از او به عنوان فردی که صبر و طاقت یک بچه را دارد، یاد کرده است؛ اگرچه خاطرنشان می سازد که خود هیچ گاه شاهد فوران خشم او نبوده است.

به گزارش مهر، یاسمینا رضا نمایشنامه نویس فرانسوی برای اثری به نام "هنر" شهرت دارد که به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده است. داستان این نمایشنامه درباره ۳ دوستی است که درباره ارزش های یک تابلو مدرن نقاشی با یکدیگر بحث می کنند. یاسمینا رضا دو سال پیش (سال 2005) نیز به خاطر مجموعه آثارش از سوی روزنامه دی ولت، برنده جایزه ادبی "ولت" شد و این جایزه 10 هزار یورویی را دریافت کرد.