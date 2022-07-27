حال ۳۵ بیمار کرونایی در بیمارستان های گیلان وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت کرونایی استان گیلان اظهار کرد: روند آمار بستری‌ها صعودی بوده و این در سایه عادی انگاری‌های کرونایی به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان به ۲۶۰ نفر نزدیک شده است، گفت: در شبانه روز گذشته نیز ۸۹ بیمار جدید پذیرش شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه تعداد بیماران بد حال کرونایی نیز در حال افزایش است، افزود: در حال حاضر حال ۳۵ بیمار کرونایی وخیم گزارش شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۴۵ بیمار با شرایط بد در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند، اضافه کرد: ۹۴ بیمار نیز در شبانه روز گذشته بهبود یافته و از بیمارستان‌ها مرخص شده‌اند.

مهرابیان بر ضرورت توجه به واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و استفاده از ماسک و پرهیز ار عادی انگاری کرونایی تأکید کرد.