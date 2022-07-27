مجلس مصوبه دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۵ مردادماه) در صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی در خصوص افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان اظهار داشت: زمان تصویب بودجه موضوعی در خصوص حداقل افزایش حقوق و دستمزد برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان ارائه دادیم که به آن توجهی نشد و بی عدالتی صورت گرفت و منجر به اعتراض از سوی کارگران و کارمندان شد که اعتراضی به حق بود.

وی افزود: این مصوبه غیرقانونی دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با پیگیری مجلس لغو شد که شامل سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌شود.