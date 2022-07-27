اپتومتریست ها مراقبین اولیه سلامت چشم هستند

به گزارش، محمد رئیس زاده، روز چهارشنبه در افتتاحیه بیست و چهارمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در مرکز همایش‌های رازی تهران، گفت: اپتومتریست ها مراقبین اولیه و اصلی سلامت چشم در دنیا و ایران هستند.

وی با عنوان این مطلب که نقش اپتومتریست ها به عنوان مراقبین اولیه سلامت چشم بر کسی پوشیده نیست، افزود: هرچند معنای لفظی آن خیلی رسا نیست، چون همه مفهوم اپتومتری را در خود ندارد و انجمن بهتر است فکری بکند چون فقط بحث بینایی سنجی نیست و غربالگری و مراقبت اولیه چشم نیز کار اپتومتریست ها است.

رئیس زاده گفت: باید به جایی برسیم که جایگاه غربالگری چشم در سال‌های اول تولد و مدرسه به صورت سالانه و برای تمامی افراد جامعه به شکل یک فرهنگ دیده شود.

زیرا، قطعاً از خسارات و بیماری‌های پر هزینه‌ای که ما به آن مبتلا هستیم مثل گلوکوم، کاتاراکت و…، پیشگیری خواهد کرد.

وی افزود: بحث آمبلیوپی در مدارس ما در حال شیوع است این ضرورت را ایجاد می‌کند که بحث غربالگری و خدمات شما به طور علمی گسترش پیدا کند و تفهیم شود.

رئیس زاده ادامه داد: جایگاه اپتومتری و اهمیت آن و الزام برای مراجعه به اپتومتریست ها در قانون باید دیده شود و حجم بزرگی از سلامت و هدر رفت منابع را به عهده دارد که خوشبختانه سازمان نظام پزشکی به جد پیگیر آن است.

وی افزود: در سازمان نظام پزشکی یکی از اهداف اصلی ما به تحرک واداشتن و پیشرفت علمی همه رشته‌ها است و هیچ کس حق ندارد به هر دلیلی مانع پیشرفت رشته‌های پزشکی شود. زیرا قابل قبول نیست که از علم روز دنیا عقب بمانیم و هیچ کس از این عقب نگهداشتن ها منتفع نخواهد شد و قطعاً پیگیر ارتقا جایگاه علمی رشته‌های توانبخشی به خصوص اپتومتری هستیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران عنوان کرد: همه ما فرزندان این مملکت هستیم و هدف اصلی ما باید سربلندی و پیشرفت کشور باشد و هدف اصلی را در رشته تخصصی که داریم ارائه خدمت به مردم بگذاریم، زیرا تعهد حرفه‌ای یکی از اصول اصلی کار در حوزه سلامت است و ضروری است در این تلاطم‌های اقتصادی و شرایط دشوار بحث آموزش و عمل به تعهد حرفه‌ای را جز مهم‌ترین اهداف خود قرار دهیم. زیرا مردم به عنوان اپتومتریست به شما اعتماد کردند و معاینه و سلامت چشمشان را به شما سپردند و در مقابل شما باید سلامتی و مصلحت فرد را در حوزه سلامت بر هر مصلحتی ترجیح دهید و این معنای دقیق تعهد حرفه‌ای است.

رئیس زاده اظهار داشت: متأسفانه به دلیل اینکه تریبون دست مسئولین است، عادت کرده اند در دیالوگ‌ها یکطرفه حرف بزنند و فقط انتظاراتشان از جامعه پزشکی را بیان کنند و باید گفت شما چقدر به تکالیفتان عمل کردید. در بند اول سیاست‌های ابلاغی سلامت، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی و توانبخشی بر اساس اصول اولیه انسانی به مردم است.

وی ادامه داد: در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش کارهایی انجام شده ولی در حوزه توانبخشی که ستون پنجم این بند است کاری انجام نشده و لازم است، دولت و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوره‌های مختلف و شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ دهند چرا این سیاست‌های اجرایی، اجرا نشدند. همش قرار نیست در حوزه رشته‌های تخصصی ورود کنند و ما را متهم کنند.

رئیس زاده گفت: اگر سیاست‌های ابلاغی اجرا می‌شد قطعاً حجم عظیمی از مشکلات حوزه سلامت حل می‌شد و با این چالش‌ها درگیر نبودیم. لازم است مسئولین بنشینند و به حرف‌های جامعه پزشکی گوش دهند و بگویند که در حوزه اجرایی قوانین و اسناد بالادستی چقدر عمل کردند، بعد بیایند جامعه پزشکی را متهم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دو انتظار اصلی ما از انجمن‌های علمی این است که علاوه بر دادن نظرات تخصصی و کمک به سازمان نظام پزشکی در حوزه پیشرفت‌های علمی، رشته خود را به روز نگه دارند و بر لبه مرزهای دانش در دنیا حرکت کنند. و دوم صیانت از شأن و اعتبار جامعه پزشکی و رعایت تعهد حرفه‌ای و اخلاق پزشکی است.