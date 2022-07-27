واردات کالا از طریق گمرکات استان بوشهر ۴۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال جاری حدود ۶۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش بالغ بر ۱۱۰ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر وارد کشور شده است.

وی با اشاره به ورود ۲۲ نوع کالای اساسی به گمرکات استان طی این مدت خاطرنشان کرد: برنج، انواع چای، انواع لاستیک، حبوبات، بادام زمینی، اجزا و قطعات کشاورزی و انواع کالای پزشکی از مهمترین کالاهای اساسی وارداتی بوده است.

مدیر کل گمرک بوشهر مجموع کالاهای وارداتی طی چهار ماه نخست امسال از طریق گمرکات استان را ۲۰۶ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر ۶۷۲ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: میزان واردات از نظر وزنی ۴۵ درصد و از نظر ارزشی ۹۵ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین حجم کالاهای وارداتی به گمرکات استان بوشهر به ترتیب مربوط کشورهای چین، امارات متحده عربی، روسیه، هند، تایلند، فیلیپین، ترکیه، سریلانکا و ژاپن است.

سلیمانی بیان کرد: اجزا و قطعات نیروگاه اتمی، ماژول ال ای دی، انواع پارچه، برنج، انواع چای، انواع لاستیک، قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، انواع دستگاه پخت و پز رستورانی، قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری از مهمترین کالاهای وارداتی بوده است.