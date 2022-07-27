لزوم سرعت بخشی به توسعه زیرساخت های ارتباطی عراق برای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس شفیعی ظهر چهارشنبه نشست با مسئولان عراقی در پایانه مرزی مهران اظهار کرد: این گونه جلسات برای رفع موانع و مشکلات و تسهیل در تردد زوار در پایانه مرزی مهران تداوم خواهد داشت.

وی گفت: به علت کرونا در دوسال گذشته برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی بین دو کشور عراق و ایران نداشتیم و امسال برای اساس نظر کارشناسان پیش بینی می‌شود بیش از چهار میلیون نفر از مردم از طریق مرز مهران در پیاده روی اربعین حسینی شرکت کنند.

فرماندار مهران تصریح کرد: انتظار می‌رود که برادران عراقی همپای مسئولان ایرانی و استان ایلام همکاری لازم را در تردد زوار داشته باشند که امسال شاهد اربعین حسینی با شکوهی در خور شأن امام حسین (ع) باشیم.

وی افزود: فاصله کنترل زمانی گذرنامه عراق با ایران نیاز به متناسب سازی دارد و لازم است که مسئولان عراقی در این زمینه و افزایش سرعت ورود زائران ایرانی به عراق را در مرز مهران همکاری لازم را داشته باشند.



فرماندار مهران در ادامه خواستار افزایش سرعت و ارتقای پهنای باند اینترنت توسط مسئولان عراقی شد و بیان کرد: مسئولان عراقی همکاری و تعامل لازم را در سال‌های گذشته داشته‌اند و انتظار می‌رود که این همکاری‌ها در سال جاری در راستای تسهیل در تردد زوار افزایش یابد.