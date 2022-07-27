۴۶ بیمار کرونایی فارس در «آی سی یو» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۸۳ هزار و ۱۲۲ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۳۹ هزار و ۹۰ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۸۲ هزار و ۲۲۴ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۲۲ هزار و ۵۰۲ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ۴۰۰ هزار و ۸۹۸ مورد تست سریع انجام شده و ۱۱۶ هزار و ۵۸۸ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۹۵ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۴۳۷ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۴۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۴۵ نفر رسید.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۲۶ هزار و ۳۶۴ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۱۷۴ هزار و ۹۲۸ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۴ هزار و ۶۱۳ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۳۱ هزار و ۷۲۷ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۵۵ هزار و ۴۶۷ دوز نوبت سوم و ۶۳ هزار و ۱۲۱ دوز یادآور واکسن بوده است.