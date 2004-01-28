براي نوسازي تهران عجله داريم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد امروز در مراسم احداث بخشي از بزرگراه دار آباد افزود : بزرگراه دار آباد يكي از پروژه هاي عمراني بزرگ شهر تهران است كه از سوي شهرداري تهران و با همكاري قرارگاه خاتم الانبياء ساخته مي شود و اميدواريم عمليات اجرايي آن تا پايان سال 84 به پايان برسد .

وي ادامه داد : شهرداري تهران از تمام ظرفيت و توانايي خود براي نوسازي و رسيدن به وضع بهتر زندگي شهري استفاده مي كند به طوري كه تهران به يك كارگاه بزرگ سازندگي تبديل شود و مسائل و معضلات عمومي آن مانند ترافيك و آلودگي هاي زيست محيطي هر چه زودتر كاهش يابد.

بزرگراه دار آباد به طول 22 كيلومتر از مناطق 4، 7، 13، 14 و 15 عبور مي كند كه هشت كيلومتر آن حد فاصل بزرگراه رسالت تا خيابان آيت الله مدني ( مسيل باختر) تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد .