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۸ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۱۶

دكتر احمدي نژاد :

براي نوسازي تهران عجله داريم

براي نوسازي تهران عجله داريم

شهردار تهران گفت : شهرداري براي بازسازي و نوسازي شهر تهران عجله دارد زيرا فرصتهاي زيادي از دست رفته كه بايد جبران شود .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد امروز در مراسم احداث بخشي از بزرگراه  دار آباد افزود : بزرگراه دار آباد يكي از پروژه هاي عمراني بزرگ  شهر تهران  است كه از سوي شهرداري تهران و با همكاري قرارگاه خاتم الانبياء  ساخته مي شود و اميدواريم عمليات اجرايي آن تا پايان سال 84 به پايان برسد .

وي ادامه داد : شهرداري تهران از تمام ظرفيت و توانايي خود براي نوسازي و رسيدن به وضع بهتر زندگي شهري استفاده مي كند به طوري كه تهران به يك كارگاه بزرگ سازندگي تبديل شود و مسائل و معضلات عمومي آن مانند ترافيك و آلودگي هاي زيست محيطي هر چه زودتر كاهش يابد.

بزرگراه دار آباد به طول 22 كيلومتر  از مناطق 4، 7، 13، 14 و 15 عبور مي كند كه هشت كيلومتر آن حد فاصل بزرگراه رسالت تا خيابان آيت الله مدني ( مسيل باختر)  تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد .

کد مطلب 55489

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